250 Liter Diesel aus Bagger bei Dinkelscherben abgezapft

Aus dem Tank eines Baggers wurden laut Polizei hunderte Liter Diesel gestohlen. Das Fahrzeug stand bei der Verbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Burtenbach.

Zu einem größeren Dieseldiebstahl kam es laut Polizei in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag. In dieser Zeit zapften demnach Unbekannte rund 250 Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers. Dieser stand in einer Sandgrube bei der Verbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Burtenbach. An der Zufahrt zur Sandgrube wurde zuvor das Schloss aufgebrochen. Den Sachschaden dadurch schätzt die Polizei auf etwa 160 Euro, der Diesel hatte einen Wert von rund 400 Euro. (kinp)