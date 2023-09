Neusässerin sorgt in Dinkelscherber Bauernhof für Country-Feeling

Plus Im Dinkelscherber „Old Finkl‘s Pub und Kunstbühne“ brachte die Neusässer Gesangskünstlerin D. B. Rose das Publikum zum Jubeln. Bemerkenswert ist auch der Konzertraum.

Eine energiegeladene Country-Sängerin, ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort und eine bunt gemischte Publikumsgesellschaft, die sich schon nach wenigen Minuten als einzige große Familie verstand – so ist mit wenigen Worten der mitreißende Auftritt der Neusässer Sängerin und Gitarristin D. B. Rose im Dinkelscherber „Old Finkl‘s Pub“ zu bezeichnen. Zahlreiche Gäste waren schon ganze zwei Stunden vor Konzertbeginn vor Ort – zum einen, um sich einen passenden Sitzplatz zu ergattern, zum anderen aber auch, um in aller Ruhe erst einmal eine kleine Entdeckungsreise durch die ungewöhnliche Location zu unternehmen.

Bei „Old Finkl’s Pub“ handelt es sich keineswegs um einen „klassischen“ Veranstaltungsort, sondern um einen ehemaligen Bauernhofstall, der von den Betreibern Elisabeth und Karl Heberle zu einer visuellen Erlebnisgastronomie umgestaltet wurde und heute irgendwo zwischen irischer Kultkneipe, nostalgischem Bauernhofmuseum und farbenfrohem Antiquitäten-Café angesiedelt ist. Und genauso bunt war auch das Publikum zusammengesetzt, waren die Gäste doch aus allen Teilen des Augsburger Umlands angereist: aus Stadtbergen, aus Neusäß, aus Fleinhausen – und einer der Besucher hatte sogar eine 45-Minuten-Fahrt mit dem Fahrrad von Kemnat ins Zentrum von Dinkelscherben auf sich genommen, um dort ein paar ausgelassene Konzertstunden mitzuerleben. Und diese ließen auch gar nicht lange auf sich warten.