Für den Waldkindergarten in Dinkelscherben ist ein Träger gefunden

Plus In Dinkelscherben soll es einen neuen Kindergarten im Freien geben. Bislang war unklar, wer den betriebt. Nun ist die Entscheidung gefallen. Wie es weitergeht.

Dinkelscherben bekommt einen neuen Kindergarten im Wald. Der soll im Gemeindewald im Bereich des Schullandheims auf dem Kaiserberg entstehen. Darauf hatte sich der Gemeinderat bereits geeinigt. Doch bislang war unklar, wer den neuen Kindergarten im Freien betreiben soll. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Verein eigenaktiv e.V. soll die Trägerschaft übernehmen. Die Verantwortlichen stehen bereits in den Startlöchern.