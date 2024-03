Zwei Verletzte nach Unfall bei Dinkelscherben

Zwischen Saulach und Oberschöneberg kommt es am Montagmorgen zu einem Unfall. Zwei Autofahrer werden dabei verletzt, berichtet die Polizei.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 6.15 Uhr auf der Anriederstraße zwischen den Dinkelscherber Ortsteilen Saulach und Oberschöneberg. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger mit seinem VW in Richtung Oberschöneberg unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Hyundai die Staatsstraße von Uttenhofen in Richtung Oberschöneberg. Der VW-Fahrer missachtete laut Polizei, ohne anzuhalten ein Stopp-Schild, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam.

Beide Autos wurden dabei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch ein Verkehrsschild wurde beschädigt. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, der ältere Mann musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Polizei Zusmarshausen durch die Feuerwehren Dinkelscherben und Oberschöneberg unterstützt. (kinp)