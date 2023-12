Abwechslungsreiches Programm beim Adventssingen in Ellgau

Ein Wetter wie aus dem Bilderbuch lockte zahlreiche Gäste zum Adventssingen auf den Kirchenvorplatz in Ellgau. Richtig lebendig wurde es erst am Ende des Konzerts.

Schöner hätte das Wetter am ersten Adventssonntag nicht sein können: Der Sonnenschein ließ die weiße Pracht in einem besonders schönen Licht erstrahlen. Seit dem Neubau der Kirche in Ellgau im Jahr 1994 gibt es an jedem ersten Sonntag im Advent das Adventssingen mit anschließendem Adventsbasar auf dem Kirchenvorplatz. Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, freute sich in seiner Begrüßung über die vielen Gäste.

„Wie schön glänzt die Sonn“ passte zur Wetterlage

Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm versetzte die Besucher in eine besondere Stimmung. Organistin Elke Eser begrüßte musikalisch mit „Macht hoch die Tür“ und „Allegro“. Der Ellgauer Zweigesang, Herta Dietrich und Marlies Kragl, erfreute mit den Liedbeiträgen „Die Verkündigung“, „Im Wald ist so staad“ und „Wie schön glänzt die Sonn“. Die Geschwister Doris Trautner (Harfe) und Hubert Malik (Kontrabass) entführten mit ihren musikalischen Beiträgen „Adventszauber“, „Auf nach Bethlehem“ und „Hirtenmelodie“ in eine besondere musikalische Welt. Unter der Leitung von Jürgen Siegert sangt der Kirchenchor Nordendorf „Jetzt naht die wundervolle Zeit“, „Tauet Himmel den Gerechten“ und „Ding Dong Marrilyon high“.

„Eine Muh, eine Mäh“ sangen die kleinen Künstler aus vollen Kehlen

Den zweiten Teil des Adventsingens leitete Josefine Stuhler von der Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins mit dem Gedicht „s´Kerzerl“ ein. Fünf singende Saxophone, gespielt vom Quintett des Musikvereins Ellgau, brachten den „Jingle-Bell-Rock“ in die Kirche, „Last Christmas“ und „White Christmas“ folgten. Der Kirchenchor Ellgau – an der Orgel Elke Eser, geleitet von Konrad Eser – schenkte den aufmerksamen Zuhörern die Lieder „Macht die Tore weit“, „Strahlend und hell scheint ein Licht über Bethlehem“ und „Als Gottes Zeit gekommen war“. Richtig lebendig wurde es am Ende des Konzerts, als der quirlige Kinderchor des Obst- und Gartenbauvereins unter der Regie von Bianca Wagner und Sabine Zwerger aus vollen Kehlen „Eine kleine Kerze“, „Eine Muh, eine Mäh“ und mit aufgesetzten roten Näschen „Rudolph, das Rentier“ sang. Der Gemeinschaftschor Ellgau und Nordendorf beendete das besinnliche Adventssingen in St. Ulrich in Ellgau.

Verschiedene Organisationen luden zum Genießen und Verweilen ein

Die Vorsitzende des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins Josefa Zwerger fand lobende Worte. Anschließend fand auf dem Kirchenvorplatz der Adventsmarkt statt. Verschiedene Organisationen luden zum Genießen und Verweilen ein, darunter die „Katholisch-öffentliche Bücherei“ Ellgau, die kleine und große Gäste zum Vorlesen und Schmökern in ihre Räumlichkeiten lockte.