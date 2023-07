Ellgauer Rat lehnt Bürgerantrag zur Kläranlage ab

Plus Die Möglichkeit eines Anschlusses der Abwasserversorgung an Meitingen wird nicht weiterverfolgt. Ist der Streit im Ort damit beigelegt?

Ellgau bleibt bei seinem Kurs, die eigene Kläranlage zu modernisieren. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Gemeinderat gegen einen Antrag von Bürgern aus. Diese hatten gefordert, vor weiteren Entscheidungen zum Thema Kläranlage die Baukosten zu aktualisieren und mit dem Markt Meitingen über einen Anschluss an dessen Kläranlage zu sprechen. Zudem sollten Rückstellungen für die anfallenden Kosten gebildet werden.

Punkt für Punkt verlas Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp die Stellungnahmen des Ingenieurbüros und der Verwaltung zu den einzelnen Punkten. Kurz und knapp dargestellt beschloss das Gremium einstimmig, dass Kostenschätzungen Schwankungen unterliegen können, dass Kostensteigerungen die Gemeinde aber nicht davon entbinden werden, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Abermals wurde auch verlesen, dass es keine Option gäbe, Rückstellungen zu bilden, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Begründung: Selbst, wenn die Gemeinde Rückstellungen bilden würde, könnten diese nur genutzt werden, um etwaige Zwischenfinanzierungen zu minimieren. Die Kosten, die für die Ertüchtigung der Kläranlage anfallen, müssten auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden, wie stehe noch nicht fest.