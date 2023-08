Emersacker

vor 48 Min.

Von Emersacker nach Uganda: Was Zimmerer Stefan Bauer dort macht

Plus Stefan Bauer aus Emersacker wirkt bei einem besonderen Projekt im Westen Ugandas mit. Wie es dazu kam und was sich der 26-Jährige vorgenommen hat.

Von Melanie Langenwalter

Zimmerermeister Stefan Bauer aus Emersacker sitzt konzentriert an seinem Tablet. Darauf befindet sich ein Bauplan von seinem nächsten Vorhaben: ein Gästehaus in Uganda. Ein interkulturelles Projekt, das von Studierenden der TU München und der Hochschule Augsburg in Zusammenarbeit mit Studierenden aus Uganda geplant und verwirklicht wird. Stefan Bauer hat unserer Redaktion mehr über das Projekt erzählt und welche Aufgaben er übernehmen wird.

Im Westen Ugandas, in den Hügeln von Buhwejus entsteht ein Ausbildungszentrum mit Forstfarm und Herberge. „Es ist eine Kooperation mit der Organisation ‚Kids for Africa‘“, erzählt Bauer. Diese nimmt Waisenkinder in Uganda auf, gibt ihnen eine neue Familie und versucht durch Bildungsangebote nachhaltig für eine bessere Zukunft der Kinder zu sorgen. Hierfür soll das neue Ausbildungszentrum seinen Beitrag leisten. In einer Hotelfachschule werden die Auszubildenden beispielsweise lernen, wie Touristen bewirtschaftet werden. Daher errichten sie neben dem Ausbildungszentrum auch mehrere Gasthäuser für Touristen. Hinzu kommt eine Forstfarm. „Der zum Teil stark gerodete Regenwald soll mit heimischen Pflanzen wieder aufgeforstet werden“, erklärt Bauer.

