Unfall auf dem Weg zum Einkaufen

Entfernung unterschätzt: Unfall beim Abbiegen in Fischach.

Von einer folgenreichen Fehleinschätzung berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Freitag, 4. März, gegen 11.45 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Wagen die Hauptstraße in Fischach. Sie wollte nach links in die Zufahrt zu einem Supermarkt abbiegen.

Hierbei nahm sie zwar den entgegenkommenden Wagen eines 80-Jährigen noch wahr, unterschätzte jedoch die Entfernung und bog nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wurde auf 8000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (jah)

Lesen Sie dazu auch