Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten in Zusmarshausen und Fischach

In Fischach wird auf dem Parkplatz eines Supermarkts die Beifahrertür eines VW Tiguan beschädigt, in Zusmarshausen fährt vermutlich ein Lkw gegen einen 5er-BMW.

Zwei neue Unfallfluchten beschäftigen die Polizeiinspektion in Zusmarshausen. In beiden Fällen werden Zeugenhinweise zur Aufklärung benötigt.

Am Montag wurde zwischen 18.30 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hauptstraße in Fischach vermutlich beim Rangieren die Beifahrertür eines VW Tiguan angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Ähnliches passierte einen Tag später in Zusmarshausen. Hier fuhr ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 6.15 und 16.00 Uhr in der Straße „Am Wasserberg“ gegen einen geparkten 5er-BMW. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Lkw oder Sattelzug handeln. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)