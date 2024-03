Großraum Augsburg

17:30 Uhr

Unternehmen rettet einzige Wasserstofftankstelle der Region

Plus Eine Firma aus Diedorf investiert Millionen in Wasserstoff-Müllfahrzeuge. Doch ohne Tankstelle sind sie nutzlos. Um das zu verhindern, springt ein anderes Unternehmen ein.

Von Jonathan Lübbers

Beinahe vier Millionen Euro hat die Firma Kühl aus Diedorf für ihre vier neuen Müllfahrzeuge ausgegeben. Das Besondere: Die Wagen werden mit Wasserstoff betrieben. Damit wollte das Unternehmen ein Zeichen setzten. Auch für das Wirtschaftsministerium ist Wasserstoff ein "unverzichtbarer Baustein unserer Energie- und Wirtschaftspolitik". Die Realität im Augsburger Land sieht allerdings anders aus. In der Region gibt es nur eine einzige Wasserstofftankstelle. Die steht in Derching (Landkreis Aichach-Friedberg) und soll ihren Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen zum 1. April einstellen. Ohne Wasserstofftankstelle in der Region wären die modernen Fahrzeuge allerdings nutzlos.

Wasserstoff-Müllfahrzeuge der Firma Kühl: "Macht wirtschaftlich wenig Sinn"

Jeweils etwa 920.000 Euro kostet ein mit Wasserstoff betriebener Müllwagen. Insgesamt vier solcher Fahrzeuge hat die Diedorfer Firma Kühl angeschafft, zwei davon kommen in Augsburg zum Einsatz. "Wirtschaftlich machen diese Fahrzeuge wenig Sinn", sagt Rainer Pinno, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Kühl. Dennoch habe man die modernen Müllwagen gekauft. "Wir haben eine Verantwortung für die Umwelt. Deshalb haben wir uns für diese Fahrzeuge entschieden", erklärt er.

