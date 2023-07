Fußball

TSV Gersthofen: Kaltstart aus der Findungsphase

Plus Der runderneuerte Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen muss erst einmal in der Bezirksliga ankommen

Von Oliver Reiser

Nach der kürzesten Sommerpause aller Zeiten wird in den Bezirksligen schon am Wochenende 21./22./23. Juli wieder um Punkte gespielt. Höchste Zeit, die fünf Mannschaften aus der Bezirksliga im traditionellen Kick-Off-Check unter die Lupe nehmen. Beginnen werden wir mit dem Landesliga-Aufsteiger TSV Gersthofen, der sich nach einem rigorosen Umbruch noch in der Findungsphase befindet.

Coach & Co.

Dass Gerhard Hildmann bei seinem letzten Spiel für den TSV Gersthofen wegen Krankheit nicht an der Seitenlinie stehen konnte, war für den 57-Jährigen ebenso bitter, wie der Abstieg. Sein Ausstieg aber schon seit der Winterpause klar. Mit Andreas Jenik (40) und Sebastian Hoffmann (41) hat ein Duo übernommen, das schon bei der TG Viktoria Augsburg und beim FC Stätzling zusammengearbeitet hat. Neu ist auch Goran Boric, der zusammen mit Klaus Wünsch als Sportlicher leiter fungiert. Der ehemalige Spielertrainer des SC Altenmünster und FC Langweid war von 2005 bis 2008 für den TSV Gersthofen in der Bezirksoberliga und Landesliga am Ball. Um die Torhüter kümmert sich nach wie vor Richard Kozurek (71). Sonja Heigemeier ist als Betreuerin die „Gute Seele“.

