Diesel-Diebe flexen Tor zu einer Maschinenhalle auf

Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten sich als Ziel eine Kiesgrube in Gablingen ausgesucht: In einer Halle zapften sie eine große Menge Diesel ab.

Wegen eines Diebstahls mit hoher Beute ermittelt die Polizei Gersthofen in Gablingen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20. Dezember, und Dienstagmorgen waren ein oder mehrere unbekannte Täter auf das Gelände einer Kiesgrube im Gemeindebereich Gablingen gefahren. Sie flexten laut Polizei am Tor einer Maschinenhalle die Sicherungskette durch, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dieser stahlen die Diebe etwa 3000 Liter Diesel und diverses Werkzeug. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. (kar)