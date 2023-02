Auto fährt in Leitplanke: Stau auf B2, B17 und A8

Ein Auto ist am Mittwochmorgen an der Auffahrt von der B2 auf die Autobahn gegen eine Leitplanke gekracht. Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu massivem Stau.

Weil ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke gefahren ist, kommt es am Mittwochmorgen zu massivem Stau im Berufsverkehr. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 8 Uhr von der B2 in Gersthofen (Augsburg-West) auf die Autobahn A8 auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte sein Wagen gegen die Leitplanke. Weil aus dem Fahrzeug Kraftstoff auslief, mussten zwischenzeitlich zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden.

Verkehr staut sich nach Unfall an der Autobahnauffahrt Augsburg-West

Die Folge: Auf den viel befahrenen Straßen, die sich am Kreuz Augsburg-West treffen, staut es sich. Betroffen sind vor allem die B2 und die B17. Auch auf der A8 kommt es am Mittwochvormittag zu stockendem Verkehr. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Daneben gab es am Mittwochmorgen weitere Unfälle auf der B17. (kinp)