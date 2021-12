Gericht schmettert Humbaur-Vorstoß gegen Betriebsratswahlen ab

Plus Bei der Gersthofer Firma Humbaur werden Betriebsratswahlen vorbereitet. Auch ein Gang vor Gericht durch die Unternehmensleitung konnte dies nicht verhindern.

Die Gersthofer Firma Humbaur gehört zu den führenden Anhänger-Herstellern. Nach einem gescheiterten Versuch im Jahr 2009 soll nun Anfang 2022 ein Betriebsrat gewählt werden. Ein Wahlvorstand wurde im Dezember bereits bestimmt. Die Unternehmensleitung wollte die Versammlung, bei welcher der Wahlvorstand aufgestellt wurde, mit einer einstweiligen Verfügung für nichtig erklären lassen. Doch das Arbeitsgericht Augsburg wies die Anträge ab.