Gersthofen trauert um Max Kiendl

Plus Der Musikant mit Leib und Seele ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Mehrere Generationen haben es noch erlebt, dass es in Gersthofen eine Kirchweih gab und Max Josef Kiendl als Sänger der Gersthofer Stadtkapelle die Klassiker "Im Rosengarten von Sanssouci" oder "Auf der Vogelwiese" zum Besten gegeben hat. Nach über 75 Jahren aktiven Musizierens wollte er seinen offiziellen Abschied von der musikalischen Bühne im Jahr 2020 feiern, doch hier machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Am 10. August hat er nun die Bühne endgültig verlassen. Zwei Monate vor seinem 89. Geburtstag ist Max Josef Kiendl nach kurzer Krankheit verstorben.