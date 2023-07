Gersthofer Schulleiterin geht in den Ruhestand

Seit 2006 leitet Sigrid Puschner die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule. Im August versabschiedet sie sich in den Ruhestand. Dabei hat sie noch einen Wunsch.

Die Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen ist mit ihrem Neubau eine der modernsten ihrer Art im Augsburger Land. Das ist mit der Rektorin Sigrid Puschner zu verdanken, die sich intensiv in die Planung des 33 Millionen Euro teuren, im Jahr 2018 in Betrieb genommenen Gebäudes eingebracht hat. Mit dem Schuljahresende geht sie in den Ruhestand – nicht ohne einen Wunsch.

Mit dem Ausräumen ihres Büros hat Sigrid Puschner schon seit einiger Zeit begonnen. „Denn mit den Jahren hat sich einiges angesammelt.“ Immerhin leitete sie die heutige Anna-Pröll-Mittelschule seit dem Jahr 2006. Aber das war nicht der Anfang ihrer Tätigkeit in Gersthofen. Denn die 65-Jährige unterrichtet bereits seit 1982 an dieser Schule, die einst noch Hauptschule hieß und erst später die heutige Bezeichnung bekam. All diese Entwicklungen hat sie aktiv und mit großem Engagement begleitet.

Vom Geburtsort Dortmund ging’s nach Großaitingen

Geboren wurde Sigrid Puschner in Dortmund, von wo ihr Vater stammte. Ihre Mutter kam aus Großaitingen. Die Eltern waren sich in den Kriegsjahren begegnet. „Als ich in die erste Klasse kam, sind wir nach Großaitingen umgezogen, wo ich auch aufgewachsen bin.“ Ihr Abitur machte Sigrid Puschner am Augsburger Gymnasium Maria Stern. Dass sie später einmal viele Hundert Schüler unterrichten würde, war zunächst nicht eindeutig klar. „Denn neben dem Berufswunsch Lehrerin habe ich mich auch sehr stark für ein Jurastudium interessiert.“ Letztlich gewann dann doch der Lehrberuf, für den sie an der Universität in Augsburg studierte.

Bewusst hat sie sich für Grund- und Hauptschule entschieden, „weil hier Pädagogik eine große Rolle spielt und es nicht nur um reine Wissensvermittlung geht, sondern Herz und Verstand ebenso von Bedeutung sind“. Dies sei ein zentrales Merkmal dieser Schulart. „Mir lagen immer die Schüler am Herzen – das war oftmals nicht der einfachere Weg“, fasst sie zusammen. „Wichtig war, dass jeder Schüler seine Chance bekommt. Wenn er diese nicht annimmt, steht dies auf einem anderen Blatt.“

In den Jahrzehnten ihres Unterrichts hat Sigrid Puschner eine Veränderung der Gesellschaft mit ihren Strukturen festgestellt. So zerbrächen heute ganze Familiengefüge. „Der lange gewohnte Wohlstand sinkt – und der Schritt zurück ist immer ein ganz schwieriger, deswegen ist die heutige Zeit eine große Herausforderung.“ Und bei den Schülerinnen und Schülern nehme die Anstrengungsbereitschaft ab. „Es fehlen Azubis, weil heute der Drang, länger in der Schule zu bleiben, größer ist.“ Andererseits sei aber auch das Angebot heute viel umfangreicher: „Man kann jedem Schüler bei den Möglichkeiten, die er individuell benötigt, gerecht werden.“ Was dann auch wieder zu zusätzlichen Jahren Unterricht und Ausbildung führen könne.

Intensive Zusammenarbeit mit Kollegen an der Gersthofer Mittelschule

Die Veränderungen erforderten eine stetige Weiterentwicklung der Schule. „Man darf nicht stillstehen, sondern muss immer wieder neue Projekte anstoßen“, ist sie überzeugt. „Das kann aber ein Schulleiter nie allein, es braucht Kollegen, die dabei mitziehen.“ Das sehr intensiv zusammenarbeitende Kollegium sei ihr und ihren beiden Stellvertretern, die ebenfalls zum Schuljahresende ausscheiden, immer sehr am Herzen gelegen. „Ich wünsche mir, dass es auch in Zukunft so bleibt.“

Erste Pläne für den Ruhestand hat Sigrid Puschner bereits – außer, dass sie auch mehr Zeit mit ihren drei erwachsenen Söhnen und den inzwischen drei Enkeln verbringen will: „Ich werde jetzt auf jeden Fall genießen, über meine Zeit verfügen zu können und nicht mehr abends noch den Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten zu müssen. Man ist in diesem Beruf nie fertig – so ist das freie Wochenende oft durch Korrigieren von Hausaufgaben und Schülerarbeiten geprägt.“ Das seit Corona stark in die Öffentlichkeit gerückte Homeoffice sei „schon seit Jahrzehnten Bestandteil des Lehrerberufs“.

Die freie Zeit will sie auch zum Radeln, Laufen und Wandern nutzen und auch der Kultur, wie Musik oder Konzerten wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Schön sei, dass sie jetzt Reisen mit ihrem Mann Herwig Puschner auch in der günstigeren Nebensaison unternehmen kann. „Außerdem liegt mein Klavierspiel darnieder, ich habe ein nahezu ungenutztes Piano zu Hause. Das soll jetzt wieder erklingen.“ Und die Ratssitzungen in Gersthofen will sie weiter aufmerksam verfolgen – nicht nur, wenn es dabei um Schulthemen geht.