Gersthofens Kenia-Hilfe soll bayernweit Schule machen

Plus Seit Jahren schon gibt es die Zusammenarbeit mit dem Bezirk Baringo in dem ostafrikanischen Land. Nun soll das Gersthofer Modell, das aus der Freundschaft zweier Männer entstand, zum Vorbild werden.

Es begann mit der Freundschaft zweier Männer, führte mittlerweile zu einem Empfang beim Staatspräsidenten und es ist noch lange nicht zu Ende. Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Gersthofen und Baringo County in Kenia soll zum Vorbild werden für 100 bayerische Städte und Gemeinden – auch sie sollen nach den Vorstellungen der bayerischen Staatsregierung Partnerregionen in Afrika finden für eine enge Zusammenarbeit.

Am Anfang steht die Arbeit von Pro Kapsogo

Wer hätte das gedacht, als der Verein Pro Kapsogo in Augsburg vor 15 Jahren seine Arbeit aufnahm? "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet das Motto des von Zoo-Gastronom Klaus Schwenk geleiteten Vereins, der in Augsburg mit dem jungen kenianischen Studenten Joshua Kandie Freundschaft geschlossen hatte. Kandie ist heute ein gestandener Politiker in seiner Heimat, in der Pro Kapsogo hilft.

Baringo County ist einer von 47 kenianischen Bezirken, flächenmäßig mit gut 11.000 Quadratkilometer größer als Bayerisch-Schwaben, mit knapp 700.000 Einwohnern aber ungleich dünner besiedelt. Die Gegend sei so etwas "wie der Bayerische Wald Kenias", sagte Schwenk am Freitag flapsig. Gemeint ist: viel Natur und wenig Infrastruktur; Schwenk: "Wir haben da nicht mal eine Autowerkstatt." Jede Menge Aufgaben für die Helfer aus Gersthofen., die über persönliche Freundschaften dazukamen. Feuerwehrauto, Schuleinrichtung und jede Menge Know how sind aus Schwaben nach Afrika gekommen und die Partnerschaft ist inzwischen eine offizielle Angelegenheit der Stadt.

In Gersthofen weht die kenianische Flagge

Wer das noch nicht gewusst hat, dem ist vielleicht die kenianische Flagge aufgefallen, die in der vergangenen Woche über dem Rathausplatz in Gersthofen wehte. Anlässlich des Staatsbesuchs des kenianischen Präsidenten William Ruto in Berlin, der auch den Gersthofer Kenia-Helfern eine Einladung in die Hauptstadt bescherte, kam eine hochrangige Delegation aus Kenia ins Augsburger Land.

Mit Bildungsminister Ezekiel Machogu an der Spitze absolvierten die Besucher ein dichtes Programm im Raum Augsburg und München. In Begleitung von Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle ging es unter anderem in die Hessing-Kliniken, zur Handwerkskammer, in die Schwabmünchner Leonhard Wagner-Schule und nach München zu Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Lesen Sie dazu auch

Das dahinter mehr steckte als Sightseeing verdeutlichten Minister Machogu, Bürgermeister Wörle und der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) am Freitagabend vor Medienvertretern im Rathaus von Gersthofen. Mehring sprach von einer "Kooperation auf Augenhöhe", die mit dem afrikanischen Land angestrebt werde. Dieses hat hohe Wachstumsraten und eine junge Bevölkerung, 90 Prozent der Energie stammen schon jetzt aus erneuerbaren Quellen. Mehring zufolge ging es in München um die Themen Energie, duale Ausbildung und Fachkräfte.

Was Markus Söder in Afrika will

Junge Kenianerinnen und Kenianer könnten in Deutschland eine gute Berufsausbildung bekommen und im Gegenzug hierzulande helfen, zumindest eine Zeit lang den Fachkräftemangel zu lindern. Wichtige Voraussetzung seien deutsche Sprachkenntnisse, sagte Minister Machogu, der die Gersthofer als starke Partner würdigte.

Wie so etwas konkret aussehen kann, zeigte aktuell ein 50.000 Euro-Projekt in Baringo County. Dort soll eine Schule mit sauberem Wasser versorgt werden. Nötig ist dafür eine Tiefenbohrung und eine solarbetriebene Pumpe. So wird genügend Wasser gefördert, um auch die Hauptstadt Kabarnet des kenianischen Bezirks mitzuversorgen.

Die nötigen Arbeiten sollen von Berufsschülern und ihrem Lehrer ausgeführt werden, die dafür zuvor in Augsburg ausgebildet werden und ihr Wissen mit in die Heimat nehmen. Das sei eine "Win-win-Situation", sagte Baringo Countys Gouverneur Daniel Cheboi.

Die es noch öfter geben soll. Wie Landespolitiker Mehring sagte, sollen nach den Plänen der Staatsregierung 100 bayerische Kommunen Partnerschaften mit Kommunen in Afrika eingehen und nach dem Gersthofer Vorbild konkrete Projekte verwirklichen. Kenia werde darüber hinaus nach Äthiopien, dem Senegal, Tunesien und Südafrika Bestandteil der sogenannten Afrika-Strategie Bayerns, die Ministerpäsident Markus Söder vor rund vier Jahren ausgerufen hat.

Beschlüsse werden nach den Wahlen im Herbst erwartet

Entsprechende Beschlüsse wird es wahrscheinlich erst nach den Wahlen im Herbst geben, bei denen die Regierungskoalition aus CSU und FW ihre Mehrheit verteidigen muss. Der Gersthofer Bürgermeister Wörle will aber schon vorher anfangen und beim Städtetag ein halbes Dutzend Kommunen werben. Er sieht seine 23.000-Einwohner-Stadt dabei als Vorbild. "Ich denke, wir machen genug. Manch andere Kommunen könnten mehr machen." Wörle, der im Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags sitzt, treibt unter anderem der Klimaschutz an. In diesem Bereich könne man in Kenia mit geringen Mitteln viel bewirken.

Die Partnerschaften nach Vorbild sollen in ganz Afrika entstehen, Klaus Schwenk und Gersthofen aber werden Baringo County treu bleiben. In Englisch versprach Schwenk. "We stay", zu Deutsch: "Wir bleiben."