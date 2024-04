Kürzlich waren Wirt Sebastian Kahl und sein Team vom Gasthaus Strasser in Gersthofen bei "Mein Lokal, den Lokal" im Fernsehen zu sehen. Nun kocht er live auf der Bühne.

Kürzlich trat das Team des Gersthofer Gasthauses Strasser rund um Wirt Sebastian Kahl in der Fernseh-Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ an. Dort kochte sein Team, angeleitet von Starkoch Christian Henze, gegen renommierte Lokale aus der Region Augsburg, darunter das Sternerestaurant Sartory in Augsburg, an. Allerdings schafften sie es nicht auf das Siegertreppchen. Nun ist er wieder an einer weiteren ungewöhnlichen Stelle zu erleben: Der Chef im Gersthofer Traditionslokal betritt am Samstag, 13. April, nicht nur die Küche, sondern gemeinsam mit den Schauspielern der Hamburger Kammerspiele die Bühne. Kahl kocht live im Stück „Pasta e Basta“ in der Stadthalle Gersthofen.

Wechsel auf die andere Seite des Gersthofer Rathausplatzes

Ein besonderer Gruß nicht aus der, sondern in die Küche ist das Konzept von „Pasta e Basta“: In jedem Spielort darf ein lokaler Vertreter der kulinarischen Szene gemeinsam mit dem Ensemble auf der Bühne stehen und kochen. In Gersthofen war die Wahl Bach angaben des Kulturamts auch räumlich naheliegend. Sebastian Kahl, der vor der Übernahme des Wirtshaus Strasser am Rathausplatz in leitender Position im Augsburger Hotel Maximilian’s (ehemals 3 Mohren) tätig war, wird sich in die Bella Cucina auf der Bühne der Stadthalle – auf der anderen Seite des Gersthofer Rathausplatzes begeben und dort Pasta-Gerichte kreieren. Nur so kann nämlich zusammen mit den musikalischen Highlights des Küchenquartetts aus Hamburg das Restaurant im Theaterstück gerettet werden. Und das Beste: Ein Teil des Publikums darf sich auf eine Verkostung freuen und die Pasta-Kreationen direkt probieren.

Karten für „Pasta e Basta“ und alle weiteren Veranstaltungen in der Stadthalle gibt es wie immer Tickets auf www.stadthalle-gersthofen.de und im lokalen Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen.

