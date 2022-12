Gersthofen

vor 18 Min.

Illegale Autorennen in Gersthofen enden mit Freispruch

Wegen illegaler Autorennen standen drei junge Männer vor Gericht. Ihnen wurde vorgeworfen, jeweils in einem BMW der Typen M550, 540 und X6 in Gersthofen gegeneinander angetreten zu sein.

Plus Drei Männer sollen vor einem Jahr mit ihren BMW vor den Augen eines Polizisten durch das Industriegebiet in Gersthofen gerast sein. Vor Gericht folgen sie diszipliniert den Anweisungen der Verteidigung und kommen so ans Ziel.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Um einer Verurteilung zu entgehen, beteuern Angeklagte gerne vehement ihre Unschuld. Manche wiederum versuchen, durch ein Geständnis und Reue die Strafe so gering wie möglich zuhalten. Und ein kleiner Teil versucht es mit einer anderen Taktik: Stoisches Schweigen, nur Angaben zur Person machen und alles Weitere den Verteidigern überlassen. So versuchten es auch die drei jungen Männer, die am Freitag wegen illegaler Autorennen vor Gericht standen. Sie sollen vor einem Jahr in Gersthofen mit ihren PS-starken BMW mehrfach im Gersthofer Industriegebiet gegeneinander zu Beschleunigungsrennen angetreten sein.

