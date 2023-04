Gersthofen

In Gersthofen hätte es beinahe ein Atomkraftwerk vor der Haustür gegeben

Das schon seit Längerem abgeschaltete Kernkraftwerk in Gundremmingen war das einzige seiner Art in Schwaben. Pläne für ein zweites Werk bei Gersthofen scheiterten vor knapp 50 Jahren.

Plus Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Um ein Haar hätte es auch ein solches in Gersthofen gegeben. Warum es am Ende nicht so gekommen ist.

Von Karl-Heinz Wagner, Karl-Heinz Wagner, Gerald Lindner

Wegen des aktuellen Atomausstiegs gingen am Samstag, 15. April, in Deutschland die letzten Kernkraftwerke vom Netz. Dieser historische Vorgang weckt Erinnerungen an die Zeiten, als vor fast 50 Jahren im August 1975 Pressemeldungen wie beispielsweise diese, „Soll Gersthofen ein Atomkraftwerk bekommen?“, die Bevölkerung in der Region und auch in Gersthofen überraschten und aufgeschreckt zu allen Vermutungen veranlassten. Dass es dann nicht dazu kam, hat mehrere Gründe.

Anlass für diese Spekulation war die Erarbeitung eines Standortsicherungsplanes für Atomkraftwerke durch die Bayerische Staatsregierung. Auch Gersthofen, weil „gelegen am Lech und in nächster Nähe zur Großstadt Augsburg“, wurde in die Untersuchungen einbezogen. Der Grund hierfür waren vorhandene Grundstücke der LEW Augsburg, die zusammen mit dem Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerk (RWE) ein solches Werk bauen wollten. Dieses sollte mit dem in Gundremmingen die Stromversorgung in Schwaben sicherstellen. Drei Milliarden Mark sollte die Anlage kosten und über 500 neue Arbeitsplätze und Millionen an Steuereinnahmen bringen.

