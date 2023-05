VR-Bank mit Sitz in Gersthofen schüttet 3,5 Prozent Dividende aus

Bei der VR-Bank Handels- und Gewerbebank kann Chef Georg Schneider zum 25. Jubiläum als Vorstand bessere Zahlen vorlegen als viele andere Genossenschaftsbanken

Die VR-Bank Handels- und Gewerbebank (VR-H&G-Bank) mit Hauptsitz in Gersthofen hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022 nach eigenen Angaben "wieder deutlich erfolgreicher gewirtschaftet als der Durchschnitt bayerischer Genossenschaftsbanken". Das ging aus den Zahlen hervor, die der Vorstand bei der Vertreterversammlung in der Stadthalle Gersthofen vorgelegt hat. Es war die erste derartige Veranstaltung in Präsenz seit 2019.

Die wichtigsten Zahlen: Sowohl beim Gesamtbetriebsergebnis (Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme: 1,19 Prozent) als auch bei der Zinsspanne (1,81%) hat die Bank die Vergleichswerte deutlich übertroffen. Mit einer Bilanzsumme von 2,66 Milliarden Euro (plus ein Prozent) behauptete die VR-H&G-Bank ihre Position unter den großen Genossenschaftsbanken im Freistaat. Aus dem Bilanzgewinn von knapp 4,7 Mio. Euro wurden fast vier Millionen Euro den Rücklagen zugeführt und rund 700.000 Euro den Mitgliedern der Genossenschaft als Dividende (3,5 Prozent) ausgeschüttet.

Bankchef aus Gersthofen: Wohnungsnot wird steigen

Kredite & Wohnungsbau: Im Kreditgeschäft registrierte die Bank zum Ende 2022 durch den starken Zinsanstieg eine nachlassende Nachfrage. Besonders war dies bei privaten Wohnungsbaukrediten zu beobachten, bei denen im Laufe des Jahres der Zinssatz für zehnjährige Finanzierungen von 1,2 auf 3,8 Prozent angestiegen war. „Es wird weniger gekauft, eher noch renoviert“, kommentierte Vorstandsvorsitzender Georg Schneider die Folgen für die Baubranche. Weil Wohnraum schlechter finanzierbar werde, steige die Wohnungsnot im Lande. „Das wird zu groben Unwuchten führen.“

Neuer Kredit-Rekord: Gleichwohl stand insgesamt ein Wachstum der Kundenkredite von sechs Prozent auf 1,9 Milliarden. Euro (+107 Mio. Euro) in den Büchern. Insgesamt wurden 447 Mio. Euro neue Kredite ausgereicht und damit der bisherige Spitzenwert (2021: 402 Mio. Euro) übertroffen. Das Neugeschäft entfiel zu 55 Prozent auf Firmenkunden. Grundsätzlich, so Vorstand Jürgen Reinthaler, ist das Kreditgeschäft der Bank geprägt durch eine breite Streuung über Branchen und Größenklassen. „Diese breite Streuung hat auch die Auswirkungen des rasanten Zinsanstiegs abgefedert“, so Reinthaler.

VR-Handels- und Gewerbebank hat zwölf Filialen

Strategie & Ausblick: Kontinuierlich gestärkt hat die VR-H&G-Bank ihr Eigenkapital in den vergangenen Jahren. Darauf wies Georg Schneider hin und betonte den Rückhalt, der sich daraus in einer Zeit politischer Krisen, wirtschaftlicher Unsicherheit und stark volatilen Märkten ergebe. Aktuell steht den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von 190 Mio. Euro ein Eigenkapital von 259 Mio. Euro gegenüber, eine „Ausstattung, die auch in Zukunft weiteres qualifiziertes Wachstum ermöglicht“. Positiv bewertet die Bank den zunehmenden Hang der Kunden, ihre Geschäfte online abzuwickeln. Derzeit hat die Bank ein Dutzend Geschäftsstellen in Wertingen, im Augsburger Land sowie im Stadtgebiet von Augsburg. Hinzu kommt eine Reihe von SB-Filialen. In der Qualifikation und Arbeitsplatzqualität der Mitarbeitenden sieht Schneider eine nach wie vor große Herausforderung. Vor diesem Hintergrund investiere die VR-H&G-Bank derzeit in einen Neubau nahe Neusäß, den sie zur Hälfte selbst nutzen und zur Hälfte vermieten wird. „In unmittelbarer Nähe zur Uniklinik sehen wir hier eine nachhaltige Anlage.“

Johann Popp bleibt Chef im Aufsichtsrat der VR-Bank Handels- und Gewerbebank

Aufsichtsrat: Bei den turnusgemäß anstehenden Aufsichtsratswahlen im Zuge der Vertreterversammlung (4. Mai 2023) wurden alle zur Wahl stehenden Aufsichtsräte, Dr. Johann Popp, Franz Schmid und Markus Stöffelmeir, einstimmig wiedergewählt. Anschließend an die Vertreterversammlung wurde Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Johann Popp aus Wertingen von den Aufsichtsräten erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt. Er gehört seit über 25 Jahren dem Gremium an.

25 Jahre im Vorstand der Bank: Ebenfalls seit einem Vierteljahrhundert ist Georg Schneider im Vorstand der Genossenschaftsbank. Klaus Emler, stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat, würdigte Schneiders Leistung: „Als er 1998 in den Vorstand eintrat, hatten wir 100 Mitarbeitende und eine Bilanzsumme von 276 Millionen Euro. Heute sind es 350 Mitarbeitende und fast 2,7 Milliarden Bilanzsumme – das entspricht im Schnitt einer Steigerung um 30 Prozent per anno." Das liege nicht zuletzt am Erfolgsrezept von Georg Schneider. "Er führt die VR-Bank Handels- und Gewerbebank wie sein eigenes Unternehmen.“ (AZ)