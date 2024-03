Mitglieder sehen geplante Umsiedlung des TSV Gersthofen skeptisch

Die Stadt Gersthofen möchte den TSV und die Gerfriedswelle von der Sportallee umsiedeln auf ein Areal nordöstlich der Stiftersiedlung. Vereinsmitglieder reagieren skeptisch.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Gersthofen an der nördlichen Stadtgrenze 23 Hektar Grund gekauft. Nach derzeitigen Plänen soll dort zum einen die Stiftersiedlung um Wohnraum für 700 neue Bürgerinnen und Bürger erweitert werden. Zum anderen soll nordöstlich davon ein neues Sport- und Erholungsgebiet entstehen. Dies sieht eine Projektskizze unter dem Titel „nördlich der Stiftersiedlung“ vor. Angedacht ist dort sowohl die Zusammenlegung der beiden Bäder zu einem Ganzjahresbad als auch die Verlegung des TSV, dessen derzeitiges Gelände an der Sportallee in die Jahre gekommen ist und für den Betrieb nicht mehr wirklich ausreicht. Nun wurden die Pläne den Mitgliedern des TSV vorgestellt.

Bürgermeister Michael Wörle erläuterte das bisher angedachte Konzept. Insgesamt 230.000 Quadratmeter groß sind die ehemaligen Flächen der Firma Clariant, die derzeit noch für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden und nach langen Verhandlungen von der Stadt gekauft wurden. Dafür hat sich die Stadt erstmals seit vielen Jahren mit rund 25 Millionen Euro verschuldet. Das Areal reicht vom nördlichen Ende der Siedlung bis hin zur B2-Anschlussstelle Stettenhofen und weiter östlich bis hin zum Gleis, das den Industriepark Gersthofen mit dem Gablinger Bahnhof verbindet.

Gersthofen will mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen

Damit könnten mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Zum einen ist schon lange eine Erweiterung der Stiftersiedlung gewünscht. Eine Vergrößerung auf dem neuen Areal könnte Wohnraum für 700 bis 800 Menschen bringen. Zum anderen liegen das Freibad Gerfriedswelle (circa 2,7 Hektar Fläche) und das TSV-Sportgelände (circa 5,5 Hektar) an der Sportallee unmittelbar an Wohnbereichen. Durch regelwidrig geparkte Besucherautos in der Sommerzeit, aber auch wegen Lärms durch den Sport- und Badebetrieb kommt es immer wieder zu Beschwerden der Anliegenden.

Hinzu kommt, dass die Gerfriedswelle, aber auch das Hallenbad an der Schubertstraße (0,3 Hektar) in die Jahre gekommen sind. Derzeit werden sie nur funktionstüchtig gehalten, eine geplante Sanierung ist bis auf Weiteres aus Kostengründen auf Eis gelegt. Das Areal nördlich der Stiftersiedlung böte genügend Platz, um dort ein neues Ganzjahresbad mit Schwimmhalle und Becken im Freien sowie ein neues TSV-Sportgelände anzusiedeln. Auf den bei einem Umzug frei werdenden Flächen an der Sportallee und an der Schubertstraße wäre dann eine Neuentwicklung, beispielsweise über Wohnbebauung, möglich.

Auf dem heutigen Feld zwischen B2-Anschlussstelle Stettenhofen und dem Biotop am Lechkanal könnten die neuen Freizeit und Sportflächen entstehen (grüne Wiedenflächen im Hintergrund). Näher zur B2 liegen soll die Wohnbebauung, mit welcher die Stiftersiedlung erweitert werden soll. Foto: Marcus Merk

Noch ist nicht geklärt, ob das Bad ganz im Nordenosten des Areals angelegt werden und das Sportgelände im Südosten oder umgekehrt. Zwischen neuer Wohnbebauung und dem Freizeitgelände könnte ein zentrales Parkhaus für beide Gebiete entstehen. „Hier sind wird aber erst am Anfang, zunächst müssen die TSV-Mitglieder entscheiden“, so Wörle weiter. Die Stadt würde dem Verein das Gelände zur Verfügung stellen und entsprechend anlegen. Für Sportanlagen sind 55.000 Quadratmeter Fläche vorgesehen - zehn Prozent mehr als jetzt an der Sportallee zur Verfügung stehen, für das Badgelände inklusive Becken und Schwimmhalle 25.455 Quadratmeter. „In jedem Fall wird es 15 Jahre plus X dauern, bis alles fertiggestellt ist.“

Präsident: „Das darf den TSV Gersthofen nichts kosten“

TSV-Präsident Manfred Lamprecht erklärte: „Ich habe von Anfang an deutlich gemacht, dass dies für den TSV nichts kosten darf.“ Der frühere Präsident Hinrich Habenicht verwies auf einen Beschluss der Mitglieder, dass sie einen neuen Standort mittragen werden, wenn alle Belange des TSV berücksichtigt werden.

Bei den Anwesenden überwog die Skepsis: Gelände sei viel zu abgelegen, die Kinder könnten nicht mehr zu Fuß oder mit dem Rad zum Sport fahren. Und auch beim Schwimmunterricht werde aufgrund der aufwendigen Transporte die tatsächliche Zeit im Becken viel zu kurz werden, so eine andere Teilnehmerin. Stark vertreten war die Schwimmabteilung. Deren Mitglieder erhoben erneut die Forderung, das neue Bad müsse ein 50 Meter-Becken bekommen, um größere Wettbewerbe abhalten zu können. Das wollte wiederum Michael Wörle weniger: „Es soll ein Bad für die Gersthofer sein und nicht jedes Wochenende für den öffentlichen Betrieb geschlossen sein, weil dort Wettkämpfe stattfinden.“

Man einigte sich am Ende darauf, dass der TSV Vertreter aus den verschiedenen Abteilungen benennt, die gemeinsam mit dem Präsidium in den nächsten ihre Vorstellungen formulieren. Dann sollen sich TSV-Vertreter und Mitglieder der Bauverwaltung zusammensetzen, um an einem für alle tragbaren Konzept zu arbeiten.