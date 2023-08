Gersthofen

Schwaba startet in Gersthofen mit dem Bau eines Gebrauchtwagenzentrums

In Gersthofen entsteht in der Porschestraße ein Gebrauchtwagenzentrum der Schwaba.

Plus In Gersthofen entsteht an der Porschestraße ein modernes Schwaba Gebrauchtwagenzentrum für 550 Fahrzeuge. Es soll mehr sein als nur ein Gebrauchtwagenplatz.

In der Porschestraße in Gersthofen wurde am Freitag der Baubeginn für das neue Gebrauchtwagenzentrum der Schwaba gefeiert. Auf rund 34.000 Quadratmetern wird Platz für 550 Fahrzeuge aller bei Schwaba vertriebenen Marken geschaffen. Dazu gehören VW, Audi, Seat, Cupra und VW Nutzwagen. Das Gebäude solle ein Zentrum sein, in dem man alle relevanten Marken findet, erklärt Michael Agsteiner, Geschäftsführer der Schwaba GmbH. „Mit 38 Ladesäulen, 32 mechanischen Arbeitsplätzen und einem digitalen Service soll das neue Autohaus das Erlebnis des Gebrauchtwagenverkaufs in eine andere Dimension bringen“, veranschaulicht er beim symbolischen ersten Spatenstich seine Visionen für das Gebäude.

Mit einem großen Angebot an verschiedenen Marken will Schwaba alle Menschen ansprechen. Gersthofen habe dafür die optimale Lage. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle sieht das Gebrauchtwagenzentrum ebenfalls als Zeichen für einen starken, attraktiven Wirtschaftsstandort. Auch die Schaffung und Sicherung der Arbeitsplätze in dem Traditionsbetrieb sei für die Stadt von Bedeutung. Über 100 Mitarbeiter sollen bei der voraussichtlichen Eröffnung 2025 einen Arbeitsplatz im Gebrauchtwagenzentrum finden.

