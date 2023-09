Sperrung zwischen Gersthofen und Flugplatz: So wird umgeleitet

Kürzlich wurde die Mühlhauser Straße ab dem Flughafen wegen Erneuerungsarbeiten gesperrt. Nun ist die Strecke zwischen Flughafen und Gersthofen dran.

Gelang es wegen Bauarbeiten in den vergangenen Wochen nicht, direkt von Augsburg nach Mühlhausen zu kommen, müssen die Auto- und Radfahrenden, die zwischen Augsburg und Gersthofen unterwegs sind, Umwege in Kauf nehmen. Denn dann wird die Staatsstraße 2381 zwischen Gersthofen und Flughafen Augsburg saniert. Während der Baumaßnahme ist die Straße für den Durchgangsverkehr zwischen Gersthofen und dem Flughafen Augsburg in beiden Richtungen voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Radverkehr wird ebenfalls umgeleitet.

Die Bauarbeiten zur Erneuerung auf knapp 2,3 Kilometern Länge beginnen mit der Baustelleneinrichtung am Montag, 18. September, und sollen voraussichtlich am Donnerstag, 26. Oktober, abgeschlossen werden. Verlaufen die Arbeiten nach Plan, wird die Straße ab Freitag, 27. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn der Straße zwischen der Lechbrücke Gersthofen und dem Flughafen Augsburg ist nach Angaben des Staatlichen Bauamts Augsburg sanierungsbedürftig. Zusammen mit der Straße wird auch der straßenbegleitende Rad- und Gehweg erneuert, ebenso der Rad- und Gehweg am Kaisersee entlang der Mühlhauser Straße zwischen der Flughafenkreuzung und der Autobahn.

Zufahrt zur Deponie und Gewerbegebieten eingeschränkt

Zudem kann die Zufahrt zu den Gewerbeflächen Augsburg-Nord, zur Deponie Augsburg Nord und zum Unteren Auweg für Anlieger mit Fahrzeugen während der Baumaßnahme nur mit Einschränkungen aufrechterhalten werden. So wird die Zufahrt zu den Gewerbeflächen und zur Deponie während des Asphalteinbaus für einzelne Tage komplett geschlossen. Für die Deponie steht das nach Angaben der Stadt Gersthofen bereits für die Zeit von Donnerstag, 12. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober, fest. Anlieger am Unteren Auweg können Ihre Ziele wechselweise von Osten oder von Westen über das Wirtschaftswegenetz erreichen.

Der Durchgangsverkehr wird in beide Fahrtrichtungen über Gersthofen, Langweid, Rehling und Mühlhausen über die B2, die AIC 9 sowie die St 2381 umgeleitet. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt über die Wirtschaftswege zwischen der St 2381 und der A8.

„Der Zeitpunkt für die Durchführung dieser Maßnahme wurde ganz bewusst so gewählt, da wegen der Bedarfsumleitung der Autobahn die St 2381 nur außerhalb der Ferienzeiten saniert werden darf“, erklärt eine Sprecherin des Staatlichen Bauamts. Außerdem wurde während der bis Anfang September laufenden Sanierung der Mühlhauser Straße zwischen dem Flughafen und Mühlhausen ein Provisorium für den Radverkehr erstellt. Im Kreuzungsbereich der Flughafenkreuzung kann die Sanierung nur durchgeführt werden, wenn jeweils ein Ast der Kreuzung gesperrt ist. Die gute Nachricht für Fluggäste und alle die von Augsburg aus in nördlicher Richtung und umgekehrt unterwegs sind: „Somit kann innerhalb dieser beiden Maßnahmen die Flughafenkreuzung ohne noch weitreichendere Einschränkungen erneuert werden.“ Für die Baumaßnahme sind insgesamt Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

