Ständige Verspätungen am Gablinger Bahnhof ärgern die Pendler

Die regelmäßigen Verspätungen am Bahnhof Gablingen frustrieren die Bürgerinnen und Bürger. Nun stellten sich Vertreter von Go Ahead dem Gemeinderat.

Ironischerweise hatten sich die Vertreter des Eisenbahnunternehmens Go Ahead zur Gemeinderatssitzung verspätet. Die Gemeinderäte konnten sich dazu den ein oder anderen Scherz natürlich nicht verkneifen. Schließlich wurden sie eingeladen, über die Situation am Gablinger Bahnhof zu sprechen. Es kommt bei den Zügen häufig zu Verspätungen. Bürger und Gemeinderäte zeigen sich inzwischen frustriert.

Als Fabian Amini von Go Ahead zur Sitzung dazustieß, machte er gar kein Geheimnis daraus: Sein Zug habe etwa eine Viertelstunde Verspätung gehabt, weil er in Augsburg nicht in den Hauptbahnhof einfahren durfte und sich die Weiterfahrt Richtung Gablingen dadurch verzögerte. An diesem Beispiel wollte er zeigen, dass die Ursachen für Verspätungen nicht immer bei Go Ahead liegen. Laut Amini habe es direkt nach der Übernahme des Schienenverkehrs im Augsburger Netz durch Go Ahead noch mehr Probleme gegeben. Inzwischen beschränkten sich die selbst verschuldeten Zugausfälle auf unter ein Prozent, die häufigste Ursache: Personalmangel. Doch der Go-Ahead-Vertreter räumte ein: „Die Personaldecke ist weiterhin knapp.“ Er nutzt die Gelegenheit, um für sein Unternehmen zu werben. Man suche weiterhin händeringend Personal und der Job sei gut bezahlt.

Baustellen beeinträchtigen nicht nur Verkehr bei Gablingen

Amini nannte einen weiteren Grund für die häufigen Verspätungen: Baustellen. Auch den meisten Beobachtern dürfte nicht entgangen sein, dass am Schienennetz derzeit viel gebaut wird. Laut Experte waren es im vergangenen Jahr 119 Baumaßnahmen. Bei mehr als 50 davon sei Go Ahead von der Bahn zu spät informiert worden. Daher habe man nicht optimal darauf reagieren können. Die gute Nachricht: Im Winter werde erstmal weniger gebaut. Die schlechte gleich hinterher: Im Frühjahr wird es mit den Bautätigkeiten wieder weitergehen. Doch Amini gab im Namen von Go Ahead ein Versprechen: „Wir werden uns 2024 besser darauf vorbereiten.“

Bürgermeisterin Karina Ruf gab im Anschluss an den Vortrag den Gemeinderäten das Wort. Klaus Heidenreich (FW) schilderte zunächst einen privaten Vorfall. Er habe mit dem Zug zum Flughafen fahren wollen. Über eine App habe er die Verspätung des Zuges verfolgt. Nachdem diese immer weiter angestiegen ist, sei der Zug schließlich gar nicht mehr gekommen. Denn der nächste rollte schon fahrplanmäßig an. Experte Amini nannte das „einen Zug abbrechen“, wenn dieser aufgrund seiner Verspätung den Fahrplan nur verkomplizieren würde. Eine Zeitlang habe es außerdem Probleme in der Informationskette gegeben: Zugnummern und Zeiten wurden von Go Ahead bis zur Anzeigentafel der Bahn teilweise falsch übertragen. Dieses Problem sei jedoch gelöst worden.

Steigen zu wenig Menschen in Gablingen in den Zug?

Heidenreich erkundigte sich außerdem über die Fahrgastzahlen am Gablinger Bahnhof. Daran waren mehrere Gemeinderäte interessiert, denn vor Kurzem war auch ein Vertreter der Bahn zu Gast im Gemeinderat. Dieser erklärte damals, Bahnhöfe würden erst dann behindertengerecht gestaltet, wenn mehr als 1000 Personen pro Tag den Bahnsteig benutzen. Amini wußte darauf keine Antwort, sprach aber von einer Steigerung der Fahrgastzahlen, auch wenn der eine oder andere Gemeinderat einen anderen Eindruck habe

Helmut Grieshaber wollte wissen, warum ausgerechnet zu der Zeit, wenn morgens die Kinder in die Schule fahren, ein Bus eingesetzt wird, zu anderen Zeiten aber noch Züge fahren. Die genauen Hintergründe kannte der Experte nicht, er versicherte jedoch, dass so etwas bei der Planung berücksichtigt wird: „Wenn es sich vermeiden ließe, würde man versuchen, Schülerzüge zu fahren.“ Am Ende freute sich der Go-Ahead-Vertreter über das konstruktive Gespräch. Er habe sogar mehr Unmut erwartet.