Jahr endet mit Weltrekord: Mann aus Aichach lief jeden Tag einen Ultramarathon

Es ist vollbracht. Beim Silvesterlauf in Gersthofen vollendete Viktor Reger (Startnummer 365) seinen Weltrekord, in dem er an jedem Tag einen Ultramarathon absolvierte.

Plus Viktor Reger ist 2023 jeden Tag rund 50 Kilometer gejoggt - das sind 555 Marathonläufe. Die letzten zehn Kilometer hat er beim Silvesterlauf in Gersthofen absolviert.

Von Oliver Reiser

Als am letzten Tag des Jahres 2023 der Startschuss zum 56. Gersthofer Silvesterlauf fällt und Viktor Reger mit über 1100 weiteren Läuferinnen und Läufer auf die knapp zehn Kilometer lange Strecke geht, hat der 43-Jährige aus Oberbernbach schon zwei Halbmarathons hinter sich. „Den ersten habe ich um Mitternacht gestartet, den zweiten jetzt von Aichach nach Gersthofen“, verrät er bei seiner Ankunft. Nun soll der Weltrekord gemütlich vollendet werden. „Allergrößten Respekt“, bekundete Gersthofens Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf, der ihm dazu die Startnummer 365 überreichte, weil er jetzt an jedem der 365 Tage des vergangenen Jahres einen Ultra-Marathon (über 50 Kilometer) absolviert hat.

TSV-Präsident Manfred Lamprecht und Geschäftsführerin Susanne Kirner gratulierten dem Weltrekordler mit einem Blumenstrauß. Foto: Marcus Merk

Als Reger rund 55 Minuten später nach einer triumphalen Runde durch die Gersthofer Innenstadt unter dem tosenden Beifall der ungewöhnlich vielen Zuschauer in der Abenstein-Arena einläuft und von TSV-Präsident Manfred Lamprecht mit einem Blumenstrauß begrüßt wird, hat er seine Challenge abgeschlossen, feiert mit Familie und Freunden. Mit dem Zieleinlauf hat er mehr als 18.250 Kilometer heruntergespult, seinen insgesamt 555. Marathon absolviert. Das waren mehr als 1000 Aktivitäten, die für den in Kirgisien geborenen selbstständige Schreinermeister meist schon in den frühen Morgenstunden begannen. „Jetzt fehlt der schon wieder“, hätten seine Mitarbeiter gesagt, von denen er keinen zum Laufen motivieren konnte. Viktor Reger war insgesamt rund 1900 Stunden in einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,9 Kilometern pro Stunde unterwegs und hat mehr als drei Millionen Kalorien verbraucht.

