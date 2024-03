Gersthofen

18:03 Uhr

Wegen drohender Abschiebung: Gersthofer flieht in den Irak

Plus Fath P. hat nun Angst um seine Familie. Doch eine Petition im Landtag schafft, was sonst nur selten erreicht wird: Seine Familie darf vorerst bleiben.

Von Thomas Hack

Bis Ende vergangenen Jahres war für einen 22-jährigen Gersthofer namens Fath Gharib P. und dessen Familie der Lebensalltag noch einigermaßen in Ordnung. Seine Geschwister besuchen Mittelschulen und Berufsschulen im Landkreis Augsburg und schreiben allesamt gute Noten. Fath selbst hatte einen Vollzeitjob bei einer Reinigungsfirma vor Ort – und ein weiteres Familienmitglied, welches bereits seit 18 Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt, ist erfolgreich für eine Sicherheitsfirma tätig.

Doch am 16. Januar dieses Jahres geschah etwas, das auf den ersten Blick vollkommen unfassbar erscheint: Fath verließ fluchtartig den Augsburger Landkreis und floh in die nördlichen Gefilde des Irak. Ausgerechnet in dasjenige Land, in welchem er und seine Familie in den vergangenen Jahren dem grauenvollen Terror des Islamischen Staates (IS) ausgesetzt waren und wo der junge Mann sein Leben nun in Obdachlosigkeit verbringen muss. Was war da passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen