Ausscheidungen und Lärm: Wenn ein Storchennest zum Problem wird

Plus In Gessertshausen nistet ein Storchenpaar direkt an einem Wohnhaus. Bei den Anwohnern sorgt das für Frust. Eine Lösung ist zwar in Sicht, das Problem könnte sich jedoch häufen.

Von Moritz Maier

Wenn Irmgard Lehle aus ihrem Garten nach oben blickt, sieht sie es sofort. Direkt über dem Gemüsebeet thront das Storchennest auf einem Strommast. "Am Anfang war es total schön, die Tiere so hautnah erleben zu können", sagt die Margertshauserin. Die anfängliche Freude über die neuen Nachbarn wich bei Lehle aber bald dem Frust.

