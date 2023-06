Pfarrei Dietkirch sucht den Superkatholiken der Schmutterinsel

Unter dem Motto: „300 Jahre und Ihr seid alle herzlich eingeladen“ feiert die Pfarrei Dietkirch mit einem bunten Programm ihren runden Geburtstag.

Vor 300 Jahren fand am 5. Juli 1723 die Grundsteinlegung für die heutige Pfarrkirche St. Johannes Baptist Dietkirch durch die damalige Äbtissin des Klosters Oberschönenfeld, Maria Viktoria Farget OCist, statt. Dieses so bedeutende und zugleich freudige Ereignis begeht die Pfarrei Dietkirch am Sonntag, 25. Juni unter dem Motto: „300 Jahre und Ihr seid alle herzlich eingeladen!“

Startschuss für die Feierlichkeiten ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, der von Weihbischof Dr. Anton Losinger zelebriert wird. Er wird bereits ab 9:30 Uhr von Kommunionkindern aus Ustersbach und Breitenbronn musikalisch empfangen. Zudem stehen die Fahnenabordnungen der Ortsvereine aus Gessertshausen und Wollishausen am Kircheneingang Spalier. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Dietkirch-Margertshausen unter der Leitung von Maria Deil. Etwa ab 11.15 Uhr geht’s zum Pfarrfest in den Pfarrgarten mit kulinarischen Leckerbissen für jeden Geschmack. Ein buntes Kuchenbüfett und Erdbeerwaffeln der Ministranten versüßen den Nachmittag. Auch „Eine Welt-Waren“ werden angeboten.

Firmbewerber servieren das gewisse Etwas

Für musikalischen Schwung sorgt der Musikverein Gessertshausen. Zudem gibt es eine Ausstellung mit dem Titel „Ökologischer Fußabdruck – schon gewusst?“ im Pfarrsaal. Für Spaß, Stimmung, Spiel und Spannung stehen unter anderem die Hüpfburg-Gaudi, der Dietkirch-Triathlon, eine Riesen-Seifenblasen-Aktion, die kleine Sand-Schatztruhe, ein Stelzenrennen und das Kinderschminken zur Verfügung. Ferner macht sich die Pfarrei auf die Suche nach dem „Superkatholiken der Schmutterinsel“. Das gewisse Etwas servieren die Firmbewerber mit ihrer Cocktail-Aktion. Alle Gruppierungen der Pfarrei stellen sich mit einer überlebensgroßen „Bausteine-Aktion“ vor.

Freuen dürfen sich die Besucher bereits um 12.30 Uhr auf eine Kindertanz-Einlage des SSV Wollishausen. Hoch hinaus geht es um 13 Uhr bei der Kirchturmbesteigung. Um 14 Uhr bietet Prof. Walter Pötzl eine Kirchenführung an, die musikalisch von Margrit Egge an der Orgel umrahmt wird. Zeitgleich startet das Mini-Fußballturnier „Zwei gegen Zwei“ in zwei Altersstufen. Um 15 Uhr findet die Preisverleihung des Kirchenquiz statt. Ein ökumenischer Festabschuss „Musik und Gebet“ mit dem Ensemble GesDur um 16 Uhr rundet das Fest ab. Bei schlechter Witterung findet das Pfarrfest in der Halle der benachbarten Familien Stuhler/Zott statt. (AZ)

