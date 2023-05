Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Gessertshausen

Er gab an, die Polizei zu verständigen, doch dann fuhr ein Unfallverursacher weg. Auf dem Edeka-Parkplatz hatte er ein geparktes Auto angefahren.

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei Zusmarshausen nach einem Vorfall am Samstag gegen 10 Uhr in Gessertshausen. Dort wurde auf dem Edeka-Parkplatz der geparkte Pkw eines 43-Jährigen angefahren. Der Geschädigte befand sich zur Unfallzeit beim Einkaufen. Als er das Geschäft verließ, hörte er zunächst ein Unfallgeräusch und bemerkte dann einen dunklen SUV, welcher sein geparktes Auto angefahren hatte. Beim Fahrzeugführer habe es sich laut Polizei um einen älteren Mann gehandelt. Dieser wurde vom Geschädigten auch auf den Schaden angesprochen. Der Mann gab zunächst an, die Polizei zu verständigen, stieg aber kurz darauf in sein Fahrzeug und fuhr weg. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2300 Euro. (dav)

