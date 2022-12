Serientäter hat wieder zugeschlagen

Nach der Landkreismeisterschaft holt der TSV Bobingen auch im Kreis den Hallentitel. Wer sich darüber freuen darf.

Immer wieder TSV Bobingen. Nach dem Gewinn der Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball hat sich der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd auch bei der Kreismeisterschaft durchgesetzt. Im Endspiel wurde Türkspor Augsburg (Kreisklasse) mit 2:1 besiegt. Freuen darf sich aber auch der TSV Friedberg, der das Sechsmeterschießen um Platz drei mit 4.3 gegen den ASV Hiltenfingen gewann. Da der TSV Bobingen als Vizemeister der letzten schwäbischen Hallenmeisterschaft automatisch qualifiziert ist, darf der Ost-Kreisligist am 7. Januar bei der schwäbischen Endrunde in Günzburg an den Start gehen. Der TSV Dinkelscherben schied ohne einen einzigen erzielten Treffer aus, der FC Horgau musste mit immerhin vier Punkten vorzeitig die Koffer packen.