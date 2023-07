So geht es mit der alten Mülldeponie in Hegnenbach weiter

Plus Vor zehn Jahren wurde die Deponie geschlossen, noch immer wird sie regelmäßig kontrolliert. Warum sich das erst einmal nicht ändern wird.

Auf den ersten Blick sieht er sehr idyllisch aus, der knapp 25 Meter hohe Hügel außerhalb des Altenmünsterer Ortsteils Hegnenbach. Was man nicht sieht: Unter der Oberfläche liegen 640.000 Kubikmeter Müll – die den Landkreis noch einige Jahrzehnte beschäftigen werden.

Ende 2013 wurde die Deponie in Hegnenbach geschlossen. Nachdem sie abgedichtet wurde, läuft nun die sogenannte Nachsorgephase. Anfang der Woche traf sich der Werkausschuss des Landkreises Augsburg, um sich den aktuellen Stand der Deponie anzusehen. Oder der "höchsten Erhebung im Landkreis", wie Landrat Martin Sailer scherzhaft sagte.