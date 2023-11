Holzwinkel

18:00 Uhr

So kämpfen Betriebe im Augsburger Land um Azubis

Plus Die Suche nach Auszubildenden wird immer schwieriger. Abhilfe schaffen soll der "Tag der Ausbildung". Dort müssen sich die Chefs ins Zeug legen.

"So, wer will denn mal in den Lkw steigen?", fragt Katrin Strauß in die Runde. Die Geschäftsführerin des Speditions- und Logistikunternehmens Strauss & Co. steht mit einer Gruppe Schüler auf dem Parkplatz ihrer Firma in Adelsried. So versucht sie, die Jugendlichen von einer Lehre in ihrem Betrieb zu überzeugen. Denn Auszubildende zu finden, ist für viele Firmen in den vergangenen Jahren schwierig geworden.

147 Schüler beim Tag der Ausbildung

Am Buß- und Bettag ist in Bayern schulfrei. Dennoch haben sich 147 Schülerinnen und Schüler, die meisten im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, an diesem Tag im Holzwinkelsaal in Welden versammelt. Ihr Ziel: Am "Tag der Ausbildung" wollen sie sich in der Region Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen in verschiedenen Betrieben über eine passende Lehre informieren. Dennoch ist die Lage für Betriebe schwierig. Denn: Etliche Lehrstellen im Augsburger Land bleiben unbesetzt.

