Horgau

vor 35 Min.

Gemeinde Horgau will die Straßen für Kinder sicherer machen

Mit Verkehrsschildern will Horgau die Autofahrer auf die Kinder im Ort aufmerksam machen.

Plus Der Gemeinderat will mit einer Ampel und Verkehrsschildern dafür sorgen, dass langsamer gefahren wird. Luftfilter in der Schule wird es weiter nicht geben.

Von Michaela Krämer

Wie bringt man Autofahrer dazu, langsam durch den Ort zu fahren? Die Frage hat vor Kurzem den Horgauer Gemeinderat beschäftigt. Hier hatte eine Anwohnerin sich mit einem Brief an Bürgermeister Thomas Hafner gewandt. Sie hatte da eine Idee.

