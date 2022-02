Horgau

vor 4 Min.

Hobbyschnitzer machen in Horgau Holz zu Kunst

Plus Holzkünstler Markus Brinker zeigt in Horgau, was mit Holzhammer, Stechbeitel und Schnitzmesser alles möglich ist. Heraus kommen kunstvolle Figuren.

Von Johann Kohler

"Wird jetzt im Horgauer Gewerbegebiet auch am Sonntag gearbeitet?" Das fragten sich am Wochenende Spaziergänger verwundert. Aus dem neuen Bürogebäude der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-Nord hörte man eifriges Klopfen und beim Blick durch die Fenster sah man dann auch den Grund. Unter Anleitung vom bekannten Holzkünstler Markus Brinker aus Breitenbronn, versuchten Hobbyschnitzer, die Kunst zu erlernen oder auszubauen.

