Horgau

11:45 Uhr

Dialogforum der Bahn: So steht es um die Trasse Ulm-Augsburg

Horgau liegt nicht direkt an der Bahnstrecke Ulm-Augsburg wie Dinkelscherben. Doch durch bestimmte Varianten beim Bau der neuen Trasse könnte auch die Gemeinde betroffen sein.

Plus Die Bahn bietet in ihrem Dialogforum vielfältige Informationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Was es Neues gibt, berichtete Bürgermeister Hafner jetzt.

Von Michaela Krämer

Bürgermeister Thomas Hafner hatte auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einige Informationen aus der vierten Sitzung des Dialogforums zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg für die Gemeinderäte im Gepäck. "Derzeit läuft die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abstimmung mit den regionalen Behörden. Es finden jetzt einige Sitzungen mit den betroffenen Gemeinden statt", sagte er. "Die europaweite Ausschreibung wird demnächst vorbereitet."

