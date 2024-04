Plötzlicher Wintereinbruch bei Horgau führt zu Unfall

Auf winterglatter Fahrbahn gerät ein Autofahrer zwischen Horgau und Adelsried von der Straße ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 35.000 Euro.

Hoher Sachschaden ist nach einem Unfall zwischen dem alten Horgauer Bahnhof und Adelsried zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, kam es dort am Mittwoch gegen 15.15 Uhr zu einem plötzlichen Hagel- und Graupelschauer. Auf winterglatter Fahrbahn verlor ein 33-Jähriger deshalb die Kontrolle über seinen Seat. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Leitpfosten und schließlich gegen einen Baum. Das Auto wurde offenbar schwer beschädigt, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro am Auto und rund 1200 Euro an den Bäumen. (kinp)