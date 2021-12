Polizei kann Unfallflucht in Horgau aufklären

Ein 81-Jähriger stößt beim Rangieren gegen einen Lieferwagen und fährt einfach davon. Die Ermittlungen der Polizei sind aber erfolgreich.

Eine Unfallflucht hat die Polizei in Zusmarshausen klären können. Der Fahrer hatte am Mittwoch gegen 11 Uhr in Horgau den Kleintransporter eines Paketdienstes beschädigt.

Nach Auskunft der Polizei stieß der 81-Jährige mit seinem Mazda beim Rangieren aus einem Kundenparkplatz in der Mühlangerstraße gegen den haltenden Lieferwagen und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen konnte der Verursacher an seiner Wohnung angetroffen werden. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun wegen Unfallfucht. (thia)