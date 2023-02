Kabarettist Wolfgang Krebs wünscht "Vergelt's Gott!"

Er ist nicht allein für seine souveränen Wechsel zwischen verschiedenen bayerischen Ministerpräsidenten bekannt. Nun kommt Wolfgang Krebs nach Neusäß.

Ob Ministerpräsident Markus Söder, dessen Vorgänger Horst Seehofer, Edmund Stoiber oder bayerische Minister wie Hubert Aiwanger – Kabarettist Wolfgang Krebs verkörpert sie souverän. In seinem neuen Programm "Vergelt's Gott!" entführt er sein Publikum gar in den Himmel. Das Gastspiel am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Eine dramatische Lage: Die Hölle ist übervoll mit bayerischen Politikern – dafür kommt im Himmel schon seit vielen Jahren keiner mehr an. Notstand im Paradies! Nach Jahrzehnten der Stille wird der direkte Draht der bayerischen Staatsregierung vom Himmel ins Hofbräuhaus reaktiviert. Der berühmte "Münchner im Himmel" Alois Hingerl wurde längst ersetzt: König Ludwig ist seit 2007 geheimer Rat von Petrus persönlich, sein direkter Ansprechpartner auf Erden: Edmund Stoiber.

Bewerbungsrede für Parteimitglieder

Der Kini bittet einzelne Kandidaten zum Rapport. Diese informieren die himmlischen Mächte über die Situation in Bayern. Dabei halten sie die ein oder andere Bewerbungsrede für ihre Parteimitglieder und lassen auch durchaus irdische Interessen einfließen. Das Ende vom Lied: Wir kommen alle in den Himmel. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Begegnung mit der Ewigkeit.

