B2: 25 Kilometer "Flüsterasphalt" in elf Jahren

Dafür haben Anwohner lange gekämpft: Erstmals verfügt die B2 im Kreis Augsburg durchgehend über eine Straßendecke aus lärmminderndem Asphalt.

Autofahrer mögen sich zuletzt über die langen Staus geärgert haben. Doch für die Menschen, die an der B2 wohnen, war diese Baustelle bei Stettenhofen eine gute Nachricht. Denn mit ihrem Abschluss ist die autobahnähnliche Bundesstraße erstmals zwischen A8 und Landkreisgrenze komplett mit sogenanntem Flüsterasphalt versehen. Gedauert hat das für die 25 Kilometer lange Distanz letztlich elf Jahre.

Flüsterasphalt auf der B2 bei Langweid

"Flüsterasphalt" ist Asphalt mit großen Poren, deshalb heißt er bei Fachleuten „offenporiger Asphalt". Er ermöglicht, dass die Luft besser entweichen kann, wenn Autos und Laster mit ihren Reifen darüber fahren. Das mindert den Lärm. Der Nachteil aus Sicht der Straßenbauer: Der leisere Belag hält nicht sie so lange wie normaler Asphalt und muss deshalb öfter erneuert werden. Das geht ins (Steuer-)Geld.

Doch finanzielle Gesichtspunkte hätten an dieser Stelle zurückzustehen, sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Georg Winter bei einem Ortstermin mit Vertretern des staatlichen Bauamtes und Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg. „Eine Schnellstraße mit erhöhtem Schwerlastanteil bringt eine hohe Lärmbelastung mit sich. Deshalb war es mir immer wichtig, dass die B2 als stark befahrene Nord-Süd-Achse auf voller Länge mit der lärmschützenden Schicht versehen wird – zum Wohle der zahlreichen Anlieger, als auch der Auto- und LKW-Fahrer.“ Nun sei ein lange verfolgtes Ziel erreicht worden.

Für einen durchgehenden Belag mit lärmminderndem Asphalt hatten Anwohner lange gekämpft und örtliche Politiker geworben. Sie mussten unter anderem deshalb so lange auf den endgültigen Erfolg warten, weil in der Baugenehmigung aus dem Jahr 1999 für weiteren Lärmschutz ein Schwerlastanteil von 20 Prozent am Verkehrsaufkommen festgehalten worden war. Tatsächlich stieg das Verkehrsaufkommen auf der Straße kontinuierlich an und übertraf sogar die damaligen Prognosen. Im Coronajahr 2021 (das sind die aktuellsten verfügbaren Daten) waren es bei Langweid im Schnitt mehr als 40.000 Fahrzeuge am Tag, 2019 lag dieser Wert sogar bei gut 50.000 und das dürfte in etwa auch der heutigen Situation entsprechen. Nur der Schwerlastverkehr erreichte mit knapp zwölf Prozent nicht die damals fest geschriebenen 20 Prozent.

Letzter Bauabschnitt hat eine Million Euro gekostet

Um den – umgangssprachlich auch „Flüsterasphalt“ genannten – Belag im Zuge der Erneuerung der Straßendecke aufzubringen, war die B2 in sechs Bauabschnitte aufgeteilt worden, die seit 2012 kontinuierlich erneuert wurden – zuletzt in den Jahren 2019, 2020 und 2021. Der nun fertiggestellte letzte Teil der ca. 25 Kilometer langen Strecke kostete den Freistaat gut eine Million Euro und ist seit Sonntag vor einer Woche wieder befahrbar. (mit pm)

Lesen Sie dazu auch