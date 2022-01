Corona gibt es in jeder Gemeinde im Landkreis Augsburg

Anders als noch vor wenigen Wochen, gibt es mittlerweile keine "coronafreie" Gemeinde im Landkreis Augsburg mehr. An drei Orten sind es mehr als 300 Fälle.

Kühlenthal und Westendorf haben am längsten durchgehalten. Dort meldete das Landratsamt vor zwei Wochen noch: keine Corona-Fälle binnen zweier Wochen. Mittlerweile sieht die Lage im Augsburger Land ganz anders aus. Corona-Fälle gibt es überall.

So viele Corona-Fälle gibt es in den Gemeinden im Augsburger Land 1 / 46 Zurück Vorwärts 37 Adelsriederinnen und Adelsrieder haben sich in den vergangenen beiden Wochen mit Corona angesteckt. (Zum Stand vom 5. Januar waren es nur 12)

Allmannshofen 5 (4)

Altenmünster 43 (16)

Aystetten 36 (19)

Biberbach 44 (24)

Bobingen 226 (65)

Bonstetten 28 (8)

Diedorf 132 (21)

Dinkelscherben 45 (27)

Ehingen 8 (3)

Ellgau 17 (4)

Emersacker 17 (11)

Fischach 92 (27)

Gablingen 43 (14)

Gersthofen 340 (121)

Gessertshausen 33 (28)

Graben 35 (13)

Großaitingen 92 (30)

Heretsried 9 (7)

Hiltenfingen 13 (4)

Horgau 28 (10)

Kleinaitingen 9 (1)

Klosterlechfeld 25 (6)

Königsbrunn 374 (104)

Kühlenthal 4 (0)

Kutzenhausen 18 (6)

Langenneufnach 15 (4)

Langerringen 39 (19)

Langweid 148 (34)

Meitingen 139 (40)

Mickhausen 14 (5)

Mittelneufnach 34 (15)

Neusäß 356 (94)

Nordendorf 11 (6)

Oberottmarshausen 25 (8)

Scherstetten 16 (3)

Schwabmünchen 131 (82)

Stadtbergen 239 (94)

Thierhaupten 58 (23)

Untermeitingen 103 (41)

Ustersbach 9 (8)

Walkertshofen 27 (4)

Wehringen 27 (8)

Welden 37 (17)

Westendorf 14 (0)

Zusmarshausen 74 (22)

Über die wenigsten Infektionen kann sich weiterhin Kühlenthal freuen, aber auch hier haben sich in den vergangenen beiden Wochen vier Menschen infiziert. In Westendorf waren es fünf.

Die Städte rund um Augsburg haben die meisten Corona-Fälle

Mit Abstand die meisten Fälle gibt es in den Gemeinden rund um Augsburg. Königsbrunn führt die Liste an. Hier haben sich in den vergangenen beiden Wochen 374 Menschen mit Corona angesteckt. In Neusäß waren es 356, in Gersthofen 340. In Stadtbergen sind es 239 Fälle. (mjk)

