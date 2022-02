Corona-Infektionen im Augsburger Land verdoppeln sich

Im Landkreis Augsburg wächst die Zahl der Ansteckungen sprunghaft an. Im Vergleich zum Vortag verdoppelt sich der Wert. Einzig ein positiver Trend bleibt konstant.

Die Corona-Neuinfektionen bilden innerhalb eines Tages einen traurigen Höchstwert und stehen kurz davor, vierstellig zu werden. So wurden im Landkreis Augsburg 999 neue Fälle gemeldet. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit an. Sie liegt dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge für Mittwoch bei 1804 und steigt damit erneut um fast 100, im Vergleich zum Vortag.

Fehlerhafte Angaben für die Stadt Augsburg

Im Landkreis Dillingen steigt die Inzidenz (1547) im Vergleich zum Vortag sogar noch höher um mehr als 200. Auch in den Landkreisen Günzburg (1324) und im Donau-Ries (1500) wachsen die Fallzahlen an. In Landsberg (1593) nimmt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht ab. Trauriger Spitzenreiter in Bayern bleibt der Landkreis Dachau mit einer Inzidenz von 2685.

Den Zahlen des RKI zufolge stellt die Stadt Augsburg mit einer Inzidenz von 565 einen Ausreißer nach unten dar. Hierbei handelt es sich jedoch um fehlerhafte Angaben des Instituts, wie die Stadt bekanntgab. Die tatsächliche Zahl liegt deutlich höher bei 1650. Anlass zur Hoffnung gibt es trotzdem. Im Landkreis Augsburg ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu verzeichnen, meldet das RKI. (mom)