Damit Rettungskräfte im Notfall die wichtigsten Informationen haben

In einer Notfalldose im Kühlschrank können alle wichtigen Informationen für Patienten sein. Das könnte im Stress bei einem Rettungseinsatz helfen.

Ein Ort, an dem alle wichtigen Notfalldokumente aufbewahrt werden und den Rettungskräfte im Ernstfall schnell finden: Das ist die Idee hinter der sogenannten Notfalldose im Kühlschrank. „Notfalldosen-Aufkleber“, die an die Innenseite der Wohnungstür oder auf den Kühlschrank geklebt werden, weisen darauf hin, dass eine solche Dose in der Kühlschranktür steht und alle wichtigen Unterlagen enthält.

Das sind die fünf Glieder der Rettungskette 1 / 5 Zurück Vorwärts Sofortmaßnahmen am Unfallort: Wer als Ersthelferin oder Ersthelfer an einen Unfallort kommt, sollte sich zunächst einen Überblick verschaffen. Was ist passiert? Gibt es Verletzte? Dann geht es darum, die Unfallstelle abzusichern und betroffene Personen aus der Gefahrenzone zu bringen. Sich selbst sollte man dabei übrigens auch nicht gefährden. Zu den lebensrettenden Sofortmaßnahmen zählen auch Wiederbelebung, Blutstillung, Schockbekämpfung oder die stabile Seitenlage.

Notruf: Den Notruf erreicht man unter der Rufnummer 112. Sie gilt in Deutschland, in der EU und vielen weiteren Ländern der Welt. Wichtig sind die fünf W-Fragen: Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verletzungen? Warten auf Rückfragen.

Erweiterte Erste Hilfe: Bei schweren Notfällen können Augenblicke über Leben und Tod entscheiden. Bis der Rettungsdienst eintrifft, sollte man als Ersthelferin oder Ersthelfer am Unfallort erweiterte Sofortmaßnahmen anwenden. Um sich im Ernstfall auch wirklich auszukennen, sollte man einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen oder seine Kenntnisse ständig auffrischen. Es ist wichtig, weiterhin die Atmung des oder der Verletzten zu prüfen, mit ihnen zu sprechen und beruhigend auf sie einzuwirken.

Rettungsdienst: Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport. Er stellt die lückenlose Versorgung des Notfallpatienten sicher. Sobald die Rettungskräfte eintreffen, übernehmen sie auch die Hilfeleistung. Ersthelferinnen und Ersthelfer können sie dabei aber weiterhin unterstützen.

Krankenhaus: Das Krankenhaus oder die Klinik ist das letzte Glied der Rettungskette. Das dortige Fachpersonal übernimmt nach Vorinformationen durch den Rettungsdienst die medizinische Versorgung.

„Durch diesen optischen Hinweis wissen Rettungskräfte bei einem Einsatz sofort, wo sich alle wichtigen Informationen zu Patientinnen und Patienten befinden“, erklärt Regina Mayer, Fachbereichsleiterin für Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen im Landkreis Augsburg in einer Pressemitteilung. „Es kann gute Gründe geben, weshalb in einer Notfallsituation genaue Angaben zum eigenen Gesundheitszustand nicht gemacht werden können oder stressbedingt Wichtiges vergessen wird“, ergänzt Marisa Metzger, Leiterin der Gesundheitsregionplus im Landkreis Augsburg, „In einem solchen Fall ist die Notfalldose sehr hilfreich.“

Auch in Stadtbergen können die Dosen abgeholt werden

Im Zuge einer Gemeinschaftsaktion des Fachbereichs Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen und der Gesundheitsregionplus werden die Notfalldosen dieses Jahr wieder kostenfrei an Bürgerinnen und Bürger verteilt. „Die Notfalldose ist ein wirklich praktischer kleiner Helfer, der im Ernstfall Leben retten kann. Ich freue mich, dass wir ihre Verteilung, insbesondere an Seniorinnen und Senioren, wieder anbieten können“, so Landrat Martin Sailer.

Ab sofort können Interessierte die Notfalldosen im Landratsamt Augsburg (Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg) zu den regulären Öffnungszeiten am Info-Point oder nach telefonischer Vereinbarung bei der Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige (Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen) unter 0821 3102-2766, -2705, -2707, -2421 oder -2718 abholen. Außerdem sind die Notfalldosen bei den dezentralen Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Augsburg erhältlich.

Weitere Abholstellen im Landkreis Augsburg

Für die dezentrale Anlaufstelle in der Region Holzwinkel und Altenmünster erhalten Interessierte Notfalldosen in den Rathäusern Welden und Altenmünster zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

Im südlichen Landkreis erhalten Interessierte im Seniorenzentrum Schorerhof (Hauptstraße 50, 86853 Langerringen) von Montag bis Mittwoch, jeweils von 8 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung Notfalldosen.

Für die dezentrale Anlaufstelle Markt Meitingen, Markt Biberbach und VG Nordendorf erhalten Interessierte montags, von 15 bis 16 Uhr, im Seniorenbüro Meitingen (Schulweg 6, 86405 Meitingen) und mittwochs, von 14 bis 15 Uhr in Biberbach (Raiffeisenstraße 7a, 86485 Biberbach) oder nach Vereinbarung Notfalldosen. (AZ)