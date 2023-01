Das warme Wetter bringt Tiere aus dem Takt

Plus Experten aus dem Augsburger Land erzählen, wie es Bienen, Igeln und Vögeln mit den hohen Temperaturen geht.

Karl Pentenrieder und seine Frau Hannelore haben zurzeit in ihrer Igelstation in Neusäß alle Hände voll zu tun. Wegen der warmen Temperaturen sind einige Igel bereits nach wenigen Wochen Winterschlaf erwacht und sausen durch die Gegend. Zum Problem wird dies vor allem für Tiere mit wenig Gewicht. Wenig Sorgen um die Vögel macht sich trotz des ungewöhnlich warmen Wetters Martin Trapp. Im Gegenteil.