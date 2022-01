Landkreis Augsburg

Diese Hilfe kommt auf kurzen Wegen im Augsburger Land an

Plus Trotz der schweren Zeiten in einer Pandemie zeigen sich viele Menschen im Landkreis Augsburg großzügig und großherzig. Das zeigt die Spendenbilanz der Kartei der Not.

Von Regine Kahl

Wieder ein Spendenrekord für die Kartei der Not im Augsburger Land! Das ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Menschen zwar ausgelaugt, aber sie denken dennoch an andere, die finanziell in Not sind.

