Diese Weihnachtsmärkte sind am zweiten Adventswochenende im Landkreis Augsburg geöffnet

Am zweiten Adventwochenende locken die Weihnachtsmärkte im Augsburger Land wieder mit Punsch, Bratwurst und Co. Es gibt aber auch besinnliche Alternativen. Hier die Veranstaltungen im Überblick.

Das zweite Lichtlein brennt am Sonntag auf dem Adventskranz: Ein guter Moment, um in all dem hektischen Weihnachtstrubel bei einer besinnlichen Andacht, einer Lesung oder einem Weihnachtskonzert zur Ruhe zu kommen. Wer sich lieber in den Trubel stürzen will, hat aber auch dazu reichlich Gelegenheit im Augsburger Land. Denn auch an diesem Wochenende finden wieder viele Weihnachtsmärkte statt. Hier ein Überblick über das adventliche Angebot:

Weihnachtsmärkte und Dorfweihnachten im Augsburger Land

Dorfweihnacht : Im Vereinsheim in Aretsried wird am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 13.30 Uhr die Dorfweihnacht gefeiert. In Deubach beginnt die Dorfweihnacht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz und in Leitershofen wird sie Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr am Brunnenplatz gefeiert. Im Schreinereimuseum in Ziemetshausen in der Friedhofstraße beginnt der Christkindlesmarkt mit dem Weihnachtsdorf "Bei de Hölzerne" am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Auf dem Sportgelände des SV Bonstetten wird die Waldweihnacht am Samstag ab 16 Uhr gefeiert. Die Dorfweihnacht auf dem Rathausplatz in Kleinaitingen beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Im Vereinsheim in wird am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 13.30 Uhr die gefeiert. In beginnt die am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz und in wird sie Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr am Brunnenplatz gefeiert. Im Schreinereimuseum in in der Friedhofstraße beginnt der Christkindlesmarkt mit dem Weihnachtsdorf "Bei de Hölzerne" am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Auf dem Sportgelände des SV wird die Waldweihnacht am Samstag ab 16 Uhr gefeiert. Die auf dem in beginnt am Samstag um 16 Uhr. Weihnachtsmarkt : Der Diedorfer Advent findet am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz an der Schmuttertalhalle in Diedorf statt. In Neusäß ist der Märchenspaziergang mit dem „Wunschvogel“ am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr möglich. Der Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße ist Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Engerlmarkt beim Kloster in Thierhaupten hat an diesem Wochenende am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Im Hof der Familie Brem in Hirblingen ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr der Glühweinmarkt mit dem CSC Batzenhofen angekündigt. Auf dem Rathausplatz in Gersthofen geht es am Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr mit dem Gersthofer Wintermärchen weiter. Auch auf dem Alten Festplatz in Welden werden am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr die Stände des Christkindlesmarkt geöffnet. Im Schloss in Wertingen stehen Glühwein und Co. an etwa 50 Ständen an diesem Wochenende am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr für die Besucher des Weihnachtsmarktes bereit. Biberbach öffnet die Pforten zum Weihnachtsmarkt am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Der Gräbinger Advent wird am Sonntag von 13 bis 19 Uhr auf dem Rathausplatz in Graben gefeiert. Vor der Eisarena in Königsbrunn ist am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr der Niklausmarkt geplant. Auf dem Stadtplatz in Schwabmünchen ist der Hoigarten am Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. In Wehringen trifft man sich am Samstag zwischen 15 und 21 Uhr und am Sonntag zwischen 14 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz beim Weihnachtsmarkt .

Ruhe finden: Andachten und Meditation zur Weihnachtszeit

Der "Lebendige Advent" im Koinoniahaus in der Rommelsrieder Straße in Biburg bietet am Samstag und Sonntag ab 17 Uhr wieder eine tägliche kurze Geschichte aus der Bibel. In St. Georg in Lützelburg wird am Sonntag von 18 bis 20 Uhr der Advent der Lichter mit Stille, Licht und Musik gefeiert. Bei St. Peter und Paul in Achsheim ist der Advent der Lichter schon am Samstag von 18 bis 20 Uhr geplant. Eine meditative Adventsandacht mit dem Vokalensemble Augusta, Matthias Gyr an der Orgel und Meditationstexten von Dekan Frank Kreiselmeier findet am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Abteikirche Maria Himmelfahrt in Oberschönenfeld statt. Die musikalische Leitung hat Heinz Dannenbauer. In der Leonhardskapelle in Gessertshausen wird die Nacht der Lichter am Sonntag von 18 bis 19.30 Uhr gefeiert.

Adventliche Konzerte, Lesungen und Ausstellungen im Landkreis Augsburg

Konzerte: „Barocke Weihnachtsfreude“ lautet der Titel des Konzerts, das am Samstag ab 16 Uhr in Allmannshofen in der Klosterkirche St. Johannes der Täufer zu hören ist. Maria Echl singt zu Orgel und Fagott, gespielt von Wolfgang Zahn , und der Musik des Streichertrios Gayler. Am Sonntag findet ab 11 Uhr das Adventskonzert des Kulturvereins Holzen statt. In der Pfarrkirche St. Martin in Lützelburg wird am Sonntag ab 18 Uhr „Die Heilige Nacht“ zu hören sein mit der Combo Leporello, dem Bocksberger Viergesang, und den Weisenbläsern des Musikvereins. Das Blasorchester Biberbach gibt am Sonntag ab 16 Uhr ein Adventskonzert in der Aula der Grundschule unter der musikalischen Leitung von Rebecca Berchtenbreiter . In Langenneufnach beginnt das Adventskonzert des Musikvereins am Sonntag um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin .

„Barocke Weihnachtsfreude“ lautet der Titel des Konzerts, das am Samstag ab 16 Uhr in in der Klosterkirche St. zu hören ist. Echl singt zu Orgel und Fagott, gespielt von , und der Musik des Streichertrios Gayler. Am Sonntag findet ab 11 Uhr das des Kulturvereins Holzen statt. In der in Lützelburg wird am Sonntag ab 18 Uhr „Die Heilige Nacht“ zu hören sein mit der Combo Leporello, dem Bocksberger Viergesang, und den Weisenbläsern des Musikvereins. Das Blasorchester gibt am Sonntag ab 16 Uhr ein in der Aula der Grundschule unter der musikalischen Leitung von . In beginnt das des Musikvereins am Sonntag um 16 Uhr in der . Chorkonzerte: In Emersacker findet am Sonntag um 18 Uhr ein Meditatives Lichterkonzert in der Pfarrkirche St. Martin statt mit Liedern und Taizé-Gesängen. Sieglinde Kazemiyeh leitet den Chor. Der gemischte Chor des Singkreises Deuringen und die Stubenmusik geben am Sonntag ab 18.30 Uhr in St. Gabriel ihr Adventskonzert . D’Hochsträßler veranstalten in Bobingen in der Dreifaltigkeitskirche am Sonntag um 16 Uhr ein Adventssingen. In Oberottmarshausen in der Pfarrkirche St. Vitus singt der Gesangsverein am Samstag ab 19 Uhr.

In findet am Sonntag um 18 Uhr ein Meditatives Lichterkonzert in der statt mit Liedern und Taizé-Gesängen. Sieglinde Kazemiyeh leitet den Chor. Der gemischte Chor des Singkreises Deuringen und die Stubenmusik geben am Sonntag ab 18.30 Uhr in ihr . D’Hochsträßler veranstalten in in der Dreifaltigkeitskirche am Sonntag um 16 Uhr ein Adventssingen. In in der singt der Gesangsverein am Samstag ab 19 Uhr. Lesung und Musik: Im Bürgersaal am Hopfengarten in Stadtbergen wird am Sonntag ab 18 Uhr die „Heilige Nacht“ musikalisch aufgeführt, literarisch umrahmt von Benedikt L. Bader und Tobias Peschanel . In der Pfarrkirche St. Stephan in Hainhofen liest Harry Blank am Sonntag ab 18 Uhr die Weihnachtsgeschichte. Die musikalische Umrahmung übernimmt der MGV Liederkranz Hainhofen .

Im Bürgersaal am Hopfengarten in wird am Sonntag ab 18 Uhr die „Heilige Nacht“ musikalisch aufgeführt, literarisch umrahmt von und . In der in liest am Sonntag ab 18 Uhr die Weihnachtsgeschichte. Die musikalische Umrahmung übernimmt der MGV Liederkranz . Ausstellungen: Eine Krippenausstellung ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Hilf im Pfarrsaal in Klosterlechfeld zu sehen. Im Wehringen Bürgersaal findet am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr begleitend zum Weihnachtsmarkt eine Kunstausstellung statt.

