Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Erleichterung im Weihnachtsgeschäft: Spielwaren gibt es wieder ohne Kontrolle

Wieder neue Corona-Regeln im Einzelhandel: In Geschäften, die Spielwaren verkaufen, entfällt die 2G-Regel.

Plus Nach einer Gerichtsentscheidung gelten Spielwaren in Bayern als Waren des täglichen Bedarfs. Damit entfällt die Kontrolle beim Geschenkekauf. Doch das gilt nicht in allen Geschäften.

Von Philipp Kinne

Kurz vor Heiligabend ändern sich die Corona-Regeln für den Einzelhandel. Weihnachtsgeschenke gibt es zum Beispiel beim Geschäft Spiel und Freizeit in Gersthofen auch wieder für Menschen ohne Impf- oder Genesenennachweis. Seit Kurzem reicht wieder eine Maske aus, um das große Spielwarengeschäft betreten zu dürfen. Eine Ausnahmeregel, die für andere Geschäfte nicht gilt.

