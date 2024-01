Fasching, Fußball, Konzerte: Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Der Kinderfasching in Dinkelscherben beginnt am Samstag um 14 Uhr im Pfarrzentrum. Ab 18 Uhr findet dort dann ein Teenieball für Jugendliche statt. Kinderfaschingspartys gibt es außeredm in der Fischacher Staudenlandhalle am Sonntag ab 14 Uhr findet, am Sonntag um 13.30 Uhr in der Horgauer Rothtalhalle, am Samstag um 14 Uhr im Pfarrsaal Stettenhofen, am Samstag um 14.30 Uhr in der Meitinger Gemeindehalle, am Sonntag um 14.30 Uhr in der Neusässer Stadthalle, am Sonntag um 13.30 Uhr im Holzwinkelsaal in Welden und am Samstag um 13.30 Uhr in der alten Schule in Gabelbachergreut.