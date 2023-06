Felder im Überblick: Hier können Sie im Augsburger Land Erdbeeren pflücken

Das Wetter war nicht optimal für den Start in die Erdbeersaison im Augsburger Land. Trotzdem sind die Obstbauern zufrieden. Wo ihre Felder zum Selberpflücken sind, zeigt unsere Karte.

Die warmen Sonnenstrahlen scheinen nun endgültig den Sommer eingeläutet zu haben und auch die Temperaturen sind auf dem Thermometer endlich bis zum T-Shirt Wetter hochgekrabbelt. Für viele so eng wie der Winter mit Glühwein verbunden, ist der Sommer mit Erdbeeren. Wie die diesjährige Erdbeersaison bisher verläuft, erzählen Josef Kraus und Anita Kistler.

Ein maßgeblicher Faktor für Qualität und Quantität ist das Wetter

"Die Saison läuft gut", berichtet Josef Kraus aus Gessertshausen. Der Obstbauer ist vielen als „Erdbeer Kraus“ bekannt und wahrscheinlich sind jedem und jeder aus der Region seine Verkaufshäuschen in Form einer Erdbeere im Korb bekannt. Der Öffnung besagter Stände fieberte der ein oder andere mit Sicherheit schon entgegen, doch das Wetter hat den Start der Erdbeersaison zunächst um ein paar Tage verzögert. Etwa zehn Tage später als im vergangenen Jahr sei es losgegangen. "Zunächst war es einfach zu nass", erklärt Kraus, "Aber solch kleine Verzögerungen sind ganz normal in der Landwirtschaft." Er arbeite nun mal in einer Branche, die sehr wetterabhängig ist.

Jetzt jedoch ist der Obstbauer sehr zufrieden mit der Wetterlage. Durch die ausgeglichene Mischung aus Sonne und Trockenheit und der Unterstützung durch das eingebaute Bewässerungssystem können die Erdbeeren optimal reifen. "So haben wir kein Problem mit Fäulnis", ergänzt Kraus. Und es bestehe auch nicht die Gefahr, dass der Geschmack wässrig werde. Auf den Selbstpflückfeldern kostet das Kilo aktuell 4,20 Euro. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Steigende Kosten in allen Bereichen haben die Preise nach oben getrieben, erklärt Kraus.

Das Verhältnis zwischen Regen und Sonne bestimmen, wie gut die Erdbeeren schmecken

Auch bei Familie Kistler aus Kleinaitingen ist die Erdbeersaison im vollen Gang. "Auf den Feldern läuft es gut und die Nachfrage ist groß", erzählt Anita Kistler, die gemeinsam mit Josef Kistler seit nun mehr fast 30 Jahren den Familienbetrieb führt. Die Vorbereitung der Felder sei dieses Jahr jedoch eine besondere Herausforderung gewesen. "Durch den vielen Regen musste das Timing genau stimmen", erklärt Kistler. Das Ausbringen des Strohs, Düngers und ähnlichem musste genau abgepasst werden. Doch auch das sehr trockene Wetter, das wir jetzt haben, sei nicht ganz ideal. "Perfekt wäre, wenn es nachts regnen würde und tagsüber die Sonne scheinen", sagt die Obstbäuerin mit einem Schmunzeln. So aber müssen sie ein wenig nachhelfen und selbst bewässern. Der Geschmack der Erdbeeren sei am besten, wenn das Verhältnis zwischen Sonneneinstrahlung und Wasser stimme.

2,95 Euro kostet das Kilo auf den Selbstpflückfeldern Kistler. Trotz die Preissteigung von 15 Cent sind sie vergleichsweise günstig. Das läge vor allem daran, dass die Familie von steigenden Lohnkosten unabhängig ist, da sich ihre Kunden selbst direkt vom Feld bedienen. Doch je nach Angebot und Nachfrage könne sich das im Verlauf der Saison auch noch ändern.

Hier gibt es Erdbeerfelder im Landkreis Augsburg

Erdbeerfeld Adelsried/Welden (Obstbauer Kraus)

Adresse: Staatsstraße gegenüber Wanderparkplatz

gegenüber Wanderparkplatz Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Kistler Erdbeeren Bobingen

Adresse: Schwettinger Weg / Krumbacher Straße Nähe Wertachklinik

Nähe Wertachklinik Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Link: www.kistlererdbeeren.de

Seibold Erdbeeren Bobingen

Adresse: Oberottmarshauser Strasse

Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 18.30 Uhr

: täglich, 8.30 bis 18.30 Uhr Link: www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeerfeld Gersthofen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Thyssenstraße

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Gessertshausen (Obstbauer Kraus)

Adresse: hinter der Feuerwehr

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Kistler Erdbeeren Großaitingen

Adresse: Verbindungsstraße zwischen Großaitingen und Kleinaitingen

und Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Link: www.kistlererdbeeren.de

Seibold Erdbeeren Königsbrunn

Adresse: Wertachstraße

Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 18.30 Uhr

: täglich, 8.30 bis 18.30 Uhr Link: www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeerfeld Meitingen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Richtung Langenreichen, Aussiedlerhöfe

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Neusäß/Bärenkeller

Adresse: Gegenüber RAN-Tankstelle, Umgehungsstraße, Neusäß

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Schorer's Erdbeeren Schwabmünchen

Adresse: Mausbergweg

Öffnungezeiten: täglich, 8 bis 19 Uhr

Erdbeerfeld Stadtbergen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Panzerstraße hinter Sportplatz, Stadtbergen

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Steppach (Obstbauer Kraus)

Adresse: Steppacher Straße , Neusäß

, Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 19 Uhr

: täglich, 9 bis 19 Uhr Link: www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Untermeitingen

Adresse: Am Schlossberg - Richtung Schwabmünchen (Siebenerweg / Pfarrer-Bißle-Weg)

- Richtung (Siebenerweg / Pfarrer-Bißle-Weg) Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Link: www.kistlererdbeeren.de

Erdbeeren Lachenmayr Tierhaupten

Am Sportplatz in Thierhaupten , Richtung Meitingen

, Richtung Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

Erdbeerfeld Zusmarshausen (Obstbauer Kraus)