Geld für Geflüchtete ist nicht das größte Problem im Landkreis Augsburg

Nach wie vor würden vor allem Unterkünfte benötigt, heißt es aus dem Landratsamt. Die Zahl der Geflüchteten ist unverändert hoch. Es gibt aber positive Nachrichten.

Geflüchtete brauchen mehr als Geld vom Bund. Das ist eine Erfahrung, die aktuell auch für den Landkreis Augsburg gilt. Was sie benötigen, sei eine Perspektive für ihr weiteres Leben, sagt ein Migrationsberater. Wohnraum sei nötig, sagt das Landratsamt Augsburg. Weitere Unterstützung sei nötig, finden Ehrenamtliche. Dennoch dreht sich die politische Diskussion vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin in diesen Tagen vor allem ums Geld und die Verteilung der Kosten. Doch das sei ein Thema zwischen Bund und Ländern, sagt Landratsamts-Sprecher Jens Reitlinger. "Unsere Aufgabe als Landratsamt ist es, im Auftrag des Freistaats die Unterbringung zu bewerkstelligen, nicht die Finanzierung." Und das ist schwierig genug. So ist die Lage im Moment im Landkreis Augsburg für die rund 4346 Geflüchteten, die hier leben.

Es sei vor allem die Situation bei den Unterbringungen, die im Moment ähnlich angespannt sei wie in den Jahren 2015/16, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Damals mussten Menschen zumindest zeitweise sogar in notdürftig ausgestatteten Turnhallen untergebracht werden. Auch heute stehen ähnliche Durchgangsunterkünfte im Landkreis bereit. Eine davon ist das ehemalige Impfzentrum in Gablingen. Die Halle war einmal als Ausweichquartier eines Geflügelhalters gebaut worden, jetzt sind dort 60 Betten aufgebaut. Woche für Woche werde ausbalanciert, wo noch Kapazitäten frei sind, heißt es aus der Behörde weiter. Aktuell belegt ist die Unterkunft in Gablingen nicht.

Fehlende Kitaplätze bremsen ukrainische Mütter bei Sprachkursen

Die Gesamtzahl von knapp 4350 Geflüchteten hat sich in den vergangenen Monaten kaum verändert, im Februar hatte das Landratsamt von 4330 Personen gesprochen. Mehr als die Hälfte von ihnen, nämlich 2356, leben in Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Schwaben oder in dezentralen Unterkünften, die das Landratsamt zur Verfügung stellt. Insgesamt gibt es im Landkreis knapp 70 Unterkünfte. Die größte Gruppe unter den Geflüchteten machen Menschen aus der Ukraine aus, insgesamt 2448. Von ihnen leben wiederum rund 2000 in privaten Wohnmöglichkeiten.

In den Übergangsunterkünften, wie hier in Gablingen, gibt es nur wenig Privatsphäre für die Geflüchteten. Foto: Marcus Merk

Von den anderen Geflüchteten unterscheidet sie, dass sie keinen Asylantrag stellen müssen, Recht auf Sozialleistungen haben und auch sofort arbeiten dürfen. Doch das klappe freilich nicht immer, sagt Simon Oschwald, Leiter der Abteilung Migration bei der Diakonie Augsburg. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch im Landkreis Augsburg in vielen Städten und Gemeinden in der Flüchtlingsberatung tätig. Ein Problem kann dabei die Unterbringung von Kindern am Tag sein. Aus der Ukraine sind besonders viele Mütter mit Kindern gekommen. "Doch wenn die keinen Kitaplatz finden, dann können sie keinen Sprachkurs besuchen", so Oschwald. Und so sei die Pause zwischen ihrer Ankunft im Landkreis und ihrem Start auf dem Arbeitsmarkt einfach länger.

Ukrainische Geflüchtete im Landkreis Augsburg helfen sich auch gegenseitig

Sicher: Wenn es wenig Platz in Kitas gebe und sich das auf die Arbeitsmöglichkeiten von Müttern oder Eltern auswirke, dann treffe das alle in der Gesellschaft, relativiert Oschwald. Doch auch die Kinder selbst litten, wenn sie nach ihrer Flucht länger auf ein altersgerechtes Sozialleben warten müssten. Helfen könnten da private Initiativen. So würden sich vor allem Geflüchtete aus der Ukraine oftmals gegenseitig unterstützen. Diese Erfahrung hat auch Stadträtin Ingrid Strohmayr gemacht. Sie ist in Stadtbergen in der Koordination der Flüchtlingshilfe aktiv. Gerade bei jenen, die schon vor einigen Monaten aus der Ukraine gekommen seien, hätten viele eine gute Entwicklung genommen und würden jetzt selbst anderen helfen.

Gerade durch die hohen Zahlen habe sich jedoch auch die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe insgesamt verändert, sagt Strohmayr. "Die Verbindungen sind nicht mehr so eng wie früher." Auch das Ehrenamt selbst sei anspruchsvoll und auch mit der Lösung bürokratischer Fragen verbunden. Simon Oschwald sagt, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren, sei "ein intensives Ehrenamt". Ingrid Strohmayr drückt es so aus: "Viele von uns sind an der Grenze."

Entlastung für Geflüchtete durch das neue Chancen-Aufenthaltsrecht

Wohnungen zu finden, das sei eine der größten Aufgaben, sagt die Flüchtlingshelferin. In den Unterkünften des Landratsamts und der Regierung von Schwaben sind in den allermeisten Fällen Asylsuchende aus anderen Ländern untergebracht. Der Sprecher des Landratsamts berichtet von 255 Personen aus Afghanistan, 225 aus dem Irak, 137 aus der Türkei sowie 104 aus Syrien. Das seien die mit Abstand größten Gruppen. Die Personenzahl beziehe sich jeweils auf die Geflüchteten im laufenden Asylverfahren oder in Besitz einer Duldung und in ausländerrechtlicher Zuständigkeit des Landratsamts Augsburg.

Auch für sie habe sich in den vergangenen Monaten etwas zum Positiven entwickelt, so Simon Oschwald von der Diakonie Augsburg. Durch das Chancen-Aufenthaltsrecht, das seit Anfang 2023 gilt, biete sich nun eine echte Perspektive, auch für jene, die bereits lange in Deutschland geduldet werden. Unter anderem erhalten Personen, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland und weitere Bedingungen erfüllen, nun eine Beschäftigungserlaubnis.